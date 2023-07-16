Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить за "лишние метры"

Кому придется платить налог на жилье

Платить налог на жилье придется владельцам квартир, площадь которых составляет более 60 кв. м, а также жилых домов - более 120 кв. м. Если в собственности разные типы объектов жилой недвижимости, то налог уплачивается при условии превышения общей площади 180 кв. м.

"Уплатить такой налог нужно в течение 60 дней по квитанции, которая должна была прийти до 1 июля этого года по месту вашей регистрации. Если вы ее не получили, то следует самостоятельно обратиться в налоговую, чтобы у вас не начислялся долг", - объясняет Левченко.

Сколько придется платить и как это вычислить

"Сумма привязана к минимальной заработной плате за тот год, за который вы будете платить этот налог. Уплачивается 1,5% с минимальной зарплаты. За 2022 год сумма за "лишние квадратные метры" составляет 97 грн 50 коп." - пояснила юрист.

Отметим, размер минимальной заработной платы в 2023 году составляет 6700 грн. Соответственно, предельный размер ставок налога на недвижимое имущество в этом году не должен превышать 100 грн 50 коп. за 1 квадратный метр налогооблагаемой базы.

Исчисление суммы налога с объекта/объектов недвижимости, находящихся в собственности физических лиц, осуществляют органы налоговой службы.

Точную сумму, которую придется оплатить, каждый собственник может вычислить самостоятельно. К примеру, если у человека частный дом на 156 кв.м, то он должен оплатить 36 кв. м, поскольку льготная площадь на дом составляет - 120 кв. м. Соответственно, 36 кв. м умножить 100,5 грн - будет 3 618 грн к оплате налога.

Должны ли платить налог владельцы жилья на оккупированных территориях

На момент действия военного положения в закон внесены случаи, когда владельцы недвижимости могут не платить соответствующий налог.

От уплаты налога на недвижимое имущество в 2023 году освобождаются: