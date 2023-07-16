Податок на житло: кому і скільки доведеться заплати за "зайві метри"

З 1 липня власникам житла доведеться заплатити за "зайві квадратні метри". Втім "податок на розкіш", як його вже встигли прозвати у народі, стосується не усіх житлових приміщень.

Про те, скільки і кому доведеться платити за житло, розповіла юрист адвокатського об'єднання "Вертикаль" Марія Левченко на каналі Telegram.

Кому доведеться платити податок на житло

Сплачувати податок на житло доведеться власникам квартир, площа яких складає понад 60 кв. м, а також житлових будинків - понад 120 кв. м. Якщо у власності різні типи об'єктів житлової нерухомості, то податок сплачується за умови перевищення загальної площі 180 кв. м.

"Сплатити такий податок потрібно протягом 60 днів за квитанцією, яка мала надійти до 1 липня цього року за місцем вашої реєстрації. Якщо ви не отримали її, то варто самостійно звернутися до податкової, щоб у вас не нарахувався борг", - пояснює Левченко.

Скільки доведеться платити і як це вирахувати

"Сума прив'язана до мінімальної заробітної плати за той рік, за який ви будете сплачувати цей податок. Сплачується 1,5% з мінімальної зарплати. За 2022 рік сума за "зайві квадратні метри" складає 97 грн 50 коп." - пояснила юрист.

Зазначимо, що розмір мінімальної заробітної плати у 2023 році становить 6700 грн. Відповідно граничний розмір ставок податку на нерухоме майно цьогоріч не повинен перевищувати 100 грн 50 коп. за 1 квадратний метр бази оподаткування.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюють органи податкової служби.

Точну суму, яку доведеться сплатити, кожен власник може вирахувати самостійно. Наприклад, якщо у людини приватний будинок на 156 кв.м, то вона має оплатити за 36 кв. м, оскільки пільгова площа на будинок становить - 120 кв. м. Відповідно, 36 кв. м помножити 100, 5 грн - буде 3 618 грн до сплати податку.

Чи мають платити податок власники житла, що на окупованих територіях

На час дії воєнного стану в закон внесені випадки, коли власники нерухомості можуть не сплачувати відповідний податок.

Від сплати податку на нерухоме майно у 2023 році звільняються: