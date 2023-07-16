Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить за "лишние метры"

С 1 июля владельцам жилья придется заплатить за "лишние квадратные метры". Однако "налог на роскошь", как его уже успели прозвать в народе, касается не всех жилых помещений.

О том, сколько и кому придется платить за жилье, рассказала юрист адвокатского объединения "Вертикаль" Мария Левченко на канале Telegram.

Кому придется платить налог на жилье

Платить налог на жилье придется владельцам квартир, площадь которых составляет более 60 кв. м, а также жилых домов - более 120 кв. м. Если в собственности разные типы объектов жилой недвижимости, то налог уплачивается при условии превышения общей площади 180 кв. м.

"Уплатить такой налог нужно в течение 60 дней по квитанции, которая должна была прийти до 1 июля этого года по месту вашей регистрации. Если вы ее не получили, то следует самостоятельно обратиться в налоговую, чтобы у вас не начислялся долг", - объясняет Левченко.

Сколько придется платить и как это вычислить

"Сумма привязана к минимальной заработной плате за тот год, за который вы будете платить этот налог. Уплачивается 1,5% с минимальной зарплаты. За 2022 год сумма за "лишние квадратные метры" составляет 97 грн 50 коп." - пояснила юрист.

Отметим, размер минимальной заработной платы в 2023 году составляет 6700 грн. Соответственно, предельный размер ставок налога на недвижимое имущество в этом году не должен превышать 100 грн 50 коп. за 1 квадратный метр налогооблагаемой базы.

Исчисление суммы налога с объекта/объектов недвижимости, находящихся в собственности физических лиц, осуществляют органы налоговой службы.

Точную сумму, которую придется оплатить, каждый собственник может вычислить самостоятельно. К примеру, если у человека частный дом на 156 кв.м, то он должен оплатить 36 кв. м, поскольку льготная площадь на дом составляет - 120 кв. м. Соответственно, 36 кв. м умножить 100,5 грн - будет 3 618 грн к оплате налога.

Должны ли платить налог владельцы жилья на оккупированных территориях

На момент действия военного положения в закон внесены случаи, когда владельцы недвижимости могут не платить соответствующий налог.

От уплаты налога на недвижимое имущество в 2023 году освобождаются: