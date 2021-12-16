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Не подарками едиными: Епифаний дал советы родителям ко Дню святого Николая

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Четверг 16 декабря 2021 20:40
Не подарками едиными: Епифаний дал советы родителям ко Дню святого Николая Фото: Епифаний (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Праздник в честь святителя Николая или День святого Николая, как его знают в народе - один из самых теплых и уютных семейных праздников в Украине. Хотя этот праздник имеет историческую и христианскую почву, в основном именно семейные отношения, отношения родителей и детей в этот день привлекают к нему внимание в обществе.

Об этом рассказал предстоятель Православной церкви Украины Епифаний на своей странице в Facebook.

Не подарками едиными

По словам Епифания, в День святого Николая и в любой другой день отношения между детьми не должны строиться только на материальных ценностях. Для гармоничного развития человеку нужны не только материальные ценности, но и духовные. Особенно это актуально, когда речь идет о детях.

"Не "откупайтесь" от ребенка дорогими подарками, но дарите ему тепло своей души: общайтесь, обнимайте и целуйте, учите добра и наставляйте на праведный путь", - отметил Епифаний.

Учите ребенка дарить подарки самому

Учите своего ребенка делать добро не ради похвалы, благодарности, или вознаграждения, а от всего сердца и из любви. Помогите ему подготовить подарки для близких

Подарки бывают не только материальными

Любовь и забота в значительной степени выражаются не только и не столько в материальных ценностях, хотя они тоже бывают важными, но в поступках и заботе.

Научите ребенка заботиться о других и помогать им. Вы можете вместе оказать помощь одиноким старикам и поздравить их с праздником.

Расскажите ребенку об истории праздника

Расскажите ребенку о жизни святителя Николая. Ведь он - это не вымышленный мифический персонаж, а реальная историческая фигура. Святитель Николай изменил жизнь многих людей к лучшему.

Пусть ваш ребенок вдохновляется его примером и учится у него любви и добрым делам.

Не запугивайте ребенка "ремнем"

Не угрожайте ребенку, что "святой Николай принесет ремень" за его плохое поведение. Физическое наказание редко приносит хорошие плоды, но может стать причиной формирования жестокости в ребенке.

Вы являетесь самым большим образцом для подражания для своего ребенка. Своим поведением и действиями вы воспитываете ребенка и наставляете. И наблюдая за вами, ваш ребенок будет следовать примеру, как себя вести.

Напомним, мы писали о том, что подарить детям вместо сладостей и конфет на День святого Николая.

Ранее мы писали о том, почему на День святого Николая подарки кладут под подушку и в носки.

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Епифаний День Святого Николая
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