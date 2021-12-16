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Не подарунками єдиними: Епіфаній дав поради батькам до Дня святого Миколая

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Четвер 16 грудня 2021 20:40
Не подарунками єдиними: Епіфаній дав поради батькам до Дня святого Миколая Фото: Епіфаній (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Свято на честь святителя Миколая або День святого Миколая, як його знають в народі - одне з найтепліших і затишних сімейних свят в Україні. Хоча це свято має історичний і християнський грунт, в основному саме сімейні відносини, відносини батьків і дітей в цей день привертають до нього увагу в суспільстві.

Про це розповів предстоятель Православної церкви України Епіфаній на своїй сторінці в Facebook.

Не подарунками єдиними

За словами Епіфанія, в День святого Миколая і в будь-який інший день відносини між дітьми не повинні будуватися тільки на матеріальних цінностях. Для гармонійного розвитку людині потрібні не тільки матеріальні цінності, а й духовні. Особливо це актуально, коли мова йде про дітей.

"Не "відкуповуйтеся" від дитини дорогими подарунками, але даруйте їй тепло своєї душі: спілкуйтеся, обіймайте і цілуйте, вчіть добра і наставляйте на праведний шлях", - зазначив Епіфаній.

Вчіть дитину дарувати подарунки самій

Вчіть свою дитину робити добро не заради похвали, подяки, або винагороди, а від усього серця і з любові. Допоможіть їй підготувати подарунки для близьких

Подарунки бувають не тільки матеріальними

Любов і турбота в значній мірі виражаються не тільки і не стільки в матеріальних цінностях, хоча вони теж бувають важливими, але у вчинках і турботі.

Навчіть дитину піклуватися про інших і допомагати їм. Ви можете разом надати допомогу одиноким людям похилого віку і привітати їх зі святом.

Розкажіть дитині про історію свята

Розкажіть дитині про життя святителя Миколая. Адже він - це не вигаданий міфічний персонаж, а реальна історична постать. Святитель Миколай змінив життя багатьох людей на краще.

Нехай ваша дитина надихається його прикладом і вчиться у нього любові і добрих справ.

Не залякуйте дитину "різочкою"

Не погрожуйте дитині, що "святий Миколай принесе різочку" за його погану поведінку. Фізичне покарання рідко приносить хороші плоди, але може стати причиною формування жорстокості в дитині.

Ви є найбільшим зразком для наслідування для своєї дитини. Своєю поведінкою і діями ви виховуєте дитину і наставляєте. І спостерігаючи за вами, ваша дитина буде слідувати прикладу, як себе поводити.

Нагадаємо, ми писали про те, що подарувати дітям замість солодощів і цукерок на День святого Миколая.

Раніше ми писали про те, чому на День святого Миколая подарунки кладуть під подушку і в шкарпетки.

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Єпіфаній День Святого Николая
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