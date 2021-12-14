А вы знали? Почему на День святого Николая подарки кладут под подушку и в носки

День святого Николая - один из самых долгожданных праздников для детей и многих взрослых, которые до сих пор верят в чудо. Праздник отмечается 19 декабря.

В нашем материале читайте об истории этого прекрасного праздника, и почему подарки малышам кладут под подушку.

Легенда о святом Николае

Согласно легенде, Святой Николай был богатым человеком и заботился о бедных. Наиболее вероятно, что традиция дарить подарки пошла от известного случая, когда один обедневший мужчина не мог обеспечить своих трех дочерей приданным. Согласно традициям того времени, девушки не могли выйти замуж без приданного, а если бы им не удалось еще и найти работу, то единственным выходом было бы стать женщинами легкого поведения.

Николай, на тот момент еще не епископ, узнав об этом, решил использовать родительское наследство, чтобы помочь беднякам. Несколько ночей подряд он пробирался к дому бедствующей семьи и бросал в окно комнаты, где ночевали сестры кусок золота, - на приданное.

Кстати, есть версия, что подброшенный в окно мешочек с деньгами попал в носок, который сушился у огня. Потому в западных странах популярна традиция класть подарки на святого Николая в заранее подготовленные носки у камина.

Следуя этому примеру, родители прячут под подушки детям подарки. Малыши же, верили, что это подарки Святого Николая.

Николая считают покровителем детей (pixabay.com)

Приметы на День святого Николая

Существует множество примет и народных обрядов, которые издавна было принято проводить в День Николая Угодника.

Считалось, что до праздника 19 декабря нужно успеть раздать все долги, чтобы будущий год принес в семью благосостояние.

В День Николая было принято мириться и прощать все обиды. Об этом говорит и народная присказка: "На Николая зови друга, зови и ворога, оба будут друзья".