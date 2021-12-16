День святого Николая 2021: что подарить детям вместо сладостей и конфет

День святого Николая уже не за горами, мы будем его праздновать 19 декабря. Многие родители думают, что же подарить детям под подушку. Вместо стандартных сладких презентов можно подготовить более полезные.

Отдайте предпочтение более полезным сладостям, если все-таки решили дарить "вкусняшки".

Замените шоколад на конфеты из пастилы из натурального сока, без сахара.

Вместо сахарных леденцов, подарите любые сухофрукты без добавления сахара.

Пакетированный сок или газированные сладкие напитки лучше заменить натуральным морсом или ягодно-фруктовым чаем.

Избегайте обработанной и жареной пищи, например пончики и выпечка бисквиты, пирожки, печенье, крекеры, вафли и т. д.

Порадуйте детей свежими фруктам - яблоками, мандаринами, хурмой, или замороженными или консервированными фруктами в соке.

Сладкое вредит детям

Детям от 2 до 18 лет ежедневно можно употреблять не более 25 г сахара. А вот до 2 лет не рекомендуют вообще давать сладкое. Важно помнить, что сахар может быть даже в продуктах, которые ассоциируются со здоровым питанием. Прежде всего, это касается йогуртов и соков. Поэтому будьте внимательны, когда что-либо покупаете ребенку на праздник.

Уменьшайте потребление "свободного" сахара. Именно из-за него чаще всего набирают вес. А также он может стать причиной нарушения обмена веществ и угрозой развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Не забывайте, что сладкое является наиболее распространенной причиной кариеса зубов.