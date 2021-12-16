ru ua
Чт, 16 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

День святого Николая 2021: что подарить детям вместо сладостей и конфет

Новина українською →
Четверг 16 декабря 2021 10:35
День святого Николая 2021: что подарить детям вместо сладостей и конфет День святого Николая уже не за горами (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

День святого Николая уже не за горами, мы будем его праздновать 19 декабря. Многие родители думают, что же подарить детям под подушку. Вместо стандартных сладких презентов можно подготовить более полезные.

Об этом рассказали в Центре общественного здоровья Минздрава.

Отдайте предпочтение более полезным сладостям, если все-таки решили дарить "вкусняшки".

  • Замените шоколад на конфеты из пастилы из натурального сока, без сахара.
  • Вместо сахарных леденцов, подарите любые сухофрукты без добавления сахара.
  • Пакетированный сок или газированные сладкие напитки лучше заменить натуральным морсом или ягодно-фруктовым чаем.
  • Избегайте обработанной и жареной пищи, например пончики и выпечка бисквиты, пирожки, печенье, крекеры, вафли и т. д.
  • Порадуйте детей свежими фруктам - яблоками, мандаринами, хурмой, или замороженными или консервированными фруктами в соке.

Сладкое вредит детям

Детям от 2 до 18 лет ежедневно можно употреблять не более 25 г сахара. А вот до 2 лет не рекомендуют вообще давать сладкое. Важно помнить, что сахар может быть даже в продуктах, которые ассоциируются со здоровым питанием. Прежде всего, это касается йогуртов и соков. Поэтому будьте внимательны, когда что-либо покупаете ребенку на праздник.

Уменьшайте потребление "свободного" сахара. Именно из-за него чаще всего набирают вес. А также он может стать причиной нарушения обмена веществ и угрозой развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Не забывайте, что сладкое является наиболее распространенной причиной кариеса зубов.

Читайте также, почему на День святого Николая подарки кладут под подушку и в носки.

Читайте РБК-Украина в Google News
День Святого Николая
LITE
Узнаете? 5 звезд, которых чрезмерная пластика сделала другими людьми
Узнаете? 5 звезд, которых чрезмерная пластика сделала другими людьми