Как психологически подготовить ребенка к садику и школе: важные советы родителям (видео)

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Первый поход в школу и садик связан с напряженным периодом адаптации для ребенка

Начало учебного года 1 сентября 2019 ознаменуется рядом изменений в школах Украины, и родители уже вовсю готовятся ко Дню знаний, закупают все необходимое для школьника и "перестраивают" собственный график. Но психологическая подготовка - не менее важна, особенно если ребенок впервые сядет за парту или отправится в детский садик.

Эксперты дали важные рекомендации, которые позволят избежать возможных психологических проблем и стресса для первоклассников и для малышей, которые пойдут в садик.

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По словам психотерапевта и семейного консультанта-медиатора Марии Фабричевой, ребенок, впервые переступающий порог школьного или дошкольного учебного заведения, попадает в новую социальную среду и малыша ждет напряженный период адаптации, передает "Информатор".

Очень важно родителям прекратить возможные конфликты, чтобы обеспечить ребенку дома комфорт и оказать поддержку.

Также в организационном плане стоит заранее скорректировать рабочие графики и согласовать, кто будет забирать ребенка из школы / садика, общаться с учителем / воспитателем и посещать родительские собрания: "Желательно подготовиться и спланировать режим дня, а также роли внутри семьи".

Иллюстративное фото (УНИАН)

Говоря конкретно о психологической готовности, следует разделить походы в садик и школу. У детей в возрасте 3-6 лет появляется собственное "я", и ребенок сталкивается с первичной адаптацией к социуму.

Эксперт отметила, что даже при высокой коммуникабельности малышей, первый поход в садик связан со стрессом. Поэтому психотерапевт советует объяснить детям, куда они идут, что их там ждет и для чего это нужно. Кроме того, подготовить ребенка к осознованию, что некоторое время с ними рядом не будет мамы, но никто его не бросает. Для снижения стрессовых ситуаций важно стараться не опаздывать и забирать дитя из садика вовремя.

Семейный консультант назвала главные различия между первым походом в садик и в школу для ребенка.

Иллюстративное фото (unsplash.com/zhenhappy)

"Представьте: ребенок в садике уже обзавелся друзьями, у него есть любимая воспитательница, хорошо изучен путь из дома в садик и обратно. И тут все это исчезает", - рассказала она.

Эксперт подчеркнула, что в этой ситуации очень важен разговор с ребенком и обратила внимание взрослых, что для вразумительного объяснения - зачем идти в школу, родители должны сами понимать, "зачем" это нужно.

Фабричева акцентировала внимание на важности придерживаться режима, или не забывать звонить учителю, если вы вынуждены задержаться на работе.

Еще одним существенным моментом является интеллектуальная подготовка.

Иллюстративное фото (mjakmama24.pl)

"Нужно, чтобы ребенок знал азы - умел немного читать, знал какие-то буквы и цифры, знал названия цветов и некоторых животных, умел немного рассказать о себе, а также знал правила безопасности и поведения", - говорит эксперт и отмечает, что если другие дети будут более подготовлены к школе, то "такое соседство может вызвать дискомфорт".

Кроме того нельзя забывать о физической готовности, ведь ребенок будет носить ранец и сидеть на уроках за партой.

Консультант призывает помнить и о вакцинации, так как ребенок будет постоянно контактировать с большой группой сверстников.

Как психологически подготовить ребенка к садику и школе (Видео: YouTube / informator.ua)

Напомним, что в Украине невакцинированные дети не смогут посещать занятия в детсадах и школах. И.о. министра охраны здоровья Уляна Супрун и министр образования и науки Лилия Гриневич призвали украинцев сделать своим детям все необходимые прививки до 1 сентября.