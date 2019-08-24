Погода готовит сюрприз: синоптик уточнила прогноз на День Независимости

Погода 24 августа в Украине в День Независимости обрадует всех украинцев, будет тепло, солнечно и по-летнему комфортно. Об этом сообщила на своей Facebook-странице Наталка Диденко. Температура воздуха позволит всем насладиться летом в полную силу и отпраздновать этот день. Днем столбики термометров в основных областях покажут максимум +29 градусов. Дожди грозами могут пройти только на Западе.

"День Независимости подарит нам много солнца и много летнего тепла. 24 августа в Украине ожидается сухая погода, лишь на Западе отдельные грозовые дожди. В восточных, центральных областях и на юге восточный ветер предполагается порывистым, до сильного", - предупредила Диденко.

Также синоптик отметила, что киевлян хорошая погода также не обойдет стороной, а порадует летним солнцем, без жары.

Иллюстративное фото (УНИАН)

"Температура воздуха. На Западе ожидается +24 +28 градусов, На севере и в Винницкой +27 +29 градусов. На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей будет жарко, +29 +34 градуса. Киев на День Независимости будет сиять солнце и радовать теплом. Без осадков, +27 градусов", - сообщила синоптик.

Как мы ранее писали, погода в Украине на День Независимости удивит жителей некоторых областей своим капризным нравом, ведь кое-где в субботу, 24 августа, ожидаются дожди с грозами и сильным ветром.

Кстати, в Киеве на День Независимости перекроют дороги и изменят движение транспорта.