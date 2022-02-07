Что подарить вместо букета цветов на День святого Валентина: самые лучшие идеи

День святого Валентина довольно часто повергает всех влюбленных в панику, поскольку они не знают, что подарить своим возлюбленным. Цветы - это всегда приятный подарок, но он лишен оригинальности.

О том, что подарить девушке вместо цветов на День всех влюбленных читайте ниже.

Фруктовый бокс

Если вы подарите этот приятный и главное полезный подарок, то можете быть уверенными, что они подарят вашим вторым половинкам положительные эмоции. Кроме того, фрукты можно еще дополнить бутылкой белого вина или вермута.

"Букет" из конфет и мягких игрушек

Это милый и нестандартный подарок. Кроме того, благодаря конфетам он будет еще и сладким.

Креативный портрет в стиле поп-арт

Данный портрет необходимо напечатать в большом формате. При этом создать его можно как собственноручно в фоторедакторе, так и прибегнуть к услугам профессионалов.

Букет из шариков

Это самый легкий способ вызвать улыбку на лице девушки. При этом в наши дни есть огромное разнообразие воздушных шариков. Они бывают с глянцевой или матовой поверхностью, с надписями, в виде сердца, животных и цветов.

Духи или украшение

Девушки всегда оценят такой подарок, но, если вы не уверены, какой нравится аромат вашей второй половинке, тогда можете подарить сертификат.

Настольные игры или 3D-пазл

Такие подарки смогут приятно удивить своей оригинальностью, а также позволят интересно провести время вместе.

Книга

Это всегда уместный подарок, особенно, если учесть, что их можно купить за "ковидную" тысячу. Только учтите, что из-за большого наплыва желающих, многие интернет-магазины испытывают трудности с доставкой. Поэтому этот момент можно уточнить в магазине, если не хотите быть без подарка на праздник.

Путешествие

Это может быть, как поездка в другую страну, так и в ближайший другой город. Смена обстановки всегда пойдет на пользу и укрепит ваши отношения, если вы, конечно, не будете ссориться в дороге.