ru ua
Вт, 08 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Что подарить вместо букета цветов на День святого Валентина: самые лучшие идеи

Новина українською →
Понедельник 07 февраля 2022 22:30
Что подарить вместо букета цветов на День святого Валентина: самые лучшие идеи Фото: что подарить на День святого Валентина своей девушке (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

День святого Валентина довольно часто повергает всех влюбленных в панику, поскольку они не знают, что подарить своим возлюбленным. Цветы - это всегда приятный подарок, но он лишен оригинальности.

О том, что подарить девушке вместо цветов на День всех влюбленных читайте ниже.

Фруктовый бокс

Если вы подарите этот приятный и главное полезный подарок, то можете быть уверенными, что они подарят вашим вторым половинкам положительные эмоции. Кроме того, фрукты можно еще дополнить бутылкой белого вина или вермута.

"Букет" из конфет и мягких игрушек

Это милый и нестандартный подарок. Кроме того, благодаря конфетам он будет еще и сладким.

Креативный портрет в стиле поп-арт

Данный портрет необходимо напечатать в большом формате. При этом создать его можно как собственноручно в фоторедакторе, так и прибегнуть к услугам профессионалов.

Букет из шариков

Это самый легкий способ вызвать улыбку на лице девушки. При этом в наши дни есть огромное разнообразие воздушных шариков. Они бывают с глянцевой или матовой поверхностью, с надписями, в виде сердца, животных и цветов.

Духи или украшение

Девушки всегда оценят такой подарок, но, если вы не уверены, какой нравится аромат вашей второй половинке, тогда можете подарить сертификат.

Настольные игры или 3D-пазл

Такие подарки смогут приятно удивить своей оригинальностью, а также позволят интересно провести время вместе.

Книга

Это всегда уместный подарок, особенно, если учесть, что их можно купить за "ковидную" тысячу. Только учтите, что из-за большого наплыва желающих, многие интернет-магазины испытывают трудности с доставкой. Поэтому этот момент можно уточнить в магазине, если не хотите быть без подарка на праздник.

Путешествие

Это может быть, как поездка в другую страну, так и в ближайший другой город. Смена обстановки всегда пойдет на пользу и укрепит ваши отношения, если вы, конечно, не будете ссориться в дороге.

Напомним, мы писали о 10 вещах, которые не стоит дарить на День святого Валентина.

Ранее мы писали, как не испортить праздник подарком и не разориться на цветах.

Читайте РБК-Украина в Google News
подарок День Святого Валентина
LITE
Как прошел Ukrainian Fashion Week: самые яркие образы сезона осень-зима 2022
Как прошел Ukrainian Fashion Week: самые яркие образы сезона осень-зима 2022