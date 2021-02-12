День Святого Валентина 2021: как не испортить праздник подарком и не разориться на цветах

День Святого Валентина украинцы будут отмечать уже совсем скоро, и к 14 февраля уже вовсю обдумывают презенты своим любимым. Чтобы минимизировать риск испортить второй половинке праздник, и не растратиться на подарках подчистую, оставив возможность для дополнительных приятных сюрпризов, эксперты дали ряд рекомендаций.

Интересные лайфхаки и полезные советы о подготовке ко Дню всех влюбленных и выборе подарка прозвучали в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Ведущие передачи Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич попробовали выяснить у специалистов, как удивить любимую изысканным букетом, не оставшись с пустым кошельком, а также исследовали подарочный ассортимент.

Цветы для женщины - лучший подарок?

Эксперты высказались о таком распространенном среди мужчин мнении о "беспроигрышном" варианте подарка женщинам в виде букетов цветов в День всех влюбленных для женщин, и указали на важный нюанс. Цветы действительно могут порадовать, но надолго ли? Ведь есть проблема в том, что они быстро вянут. А вот различные изделия в виде цветов действительно могут удивить любимую.

"Можно подарить не просто цветы, а, например, мыло в виде цветов. Оно имеет приятный запах, к тому же может прослужить довольно длительный срок", - посоветовал стилист-шопер Александра Мейроненко.

Как сэкономить на цветах

Традиционно в праздник День Святого Валентина цены на букеты взлетают.

По словам владелицы цветочного магазина Аллы Мартынюк, чтобы не разориться на цветах, лучше их покупать за день-два, ведь 14 февраля цена может подняться в разы.

Также для экономии лучше выбирать цветы отечественного производителя.

"Еще дешевле цветы продают на цветочных рынках. Именно здесь цена относительно постоянная, и если даже увеличивается, то на мизерные 2-3 процента. Но беда в том, что часто эта торговля происходит под открытым небом, то есть цветы не защищены от переохлаждения. И гарантии, что такой букет не завянет на следующее утро – нет", - говорит она.

Эксперт также дала еще один лайфхак - забронировать цветы: цена на него остается такой, какая была в день бронирования, что позволит сэкономить около 250-300 гривен.

Белье и одежда

Нижнее белье в подарок женщинам в День Святого Валентина считается неизменной классикой. Здесь главное понимать, что этот подарок рассчитан для очень близкого человека. Лучший цвет - красный или черный.

"Могу поделиться замечательным лайфхаком для мужчин - чтобы подобрать идеальный размер бюстгальтера для девушки, следует сфотографировать этикетку с размером и показать фотографию консультанту", - рассказала эксперт.

Какие подарки неприлично дарить женщинам

Первое - это сладости, ведь вы не знаете наверняка, придерживается ли девушка диет, возможно она вообще не употребляет сахар.

Второе - банные аксессуары.

"И конечно же, каждая женщина не хотела бы получить в столь романтический день в подарок кастрюлю", - отметила Мейроненко.

Какие подарки порадуют мужчин, а какие - огорчат

Эксперт посоветовала такой универсальный презент для мужчин, как подарочный сертификат на любой вкус: в магазин одежды, гаджетов или развлечений.

Также она отметила, что даже если у вашего любимого тысяча и одна рубашка, можно подарить крутую запонку или зажим для галстука, если он носит такой аксессуар.

Не стоит дарить носки, гели для душа и наборы для бритья, а еще моветоном считаются валентинки, мол - все равно они потом летят в помойку.

Также специалисты обратили внимание, что перед праздниками интернет пестрит оригинальными предложениями. Например, поход в романтическую квест-комнату, чековая книжка с желаниями для второй половинки и SPA-день в темноте для двоих.