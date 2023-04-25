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"Подаємо і мліємо": Клопотенко представив рецепт приголомшливих оладок

Фото: Євген Клопотенко дав рецепт оладок (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Якщо ви любите оладки з кабачків - вам цей рецепт точно припаде до душі. У складі не буде кабачків, але буде капуста та сир, які не залишать вас байдужими.

Простим та смачним рецептом поділився відомий кулінар та ресторатор Євген Клопотенко у Instagram.

"Якщо ви любите кабачкові оладки так, що готові їсти їх цілий рік, то цей рецепт - саме для вас. Спойлер: кабачків тут не буде. Але ми зробимо щось схоже і не менш смачне", - описав рецепт Клопотенко.

Як приготувати оладки з капусти та сиру

Візьміть 300 г капусти (можна і стару чи молоду), дрібно її нашаткуйте, додайте 1 натерту моркву.

Заправте суміш 1 ч.л хрону, додайте 3 яйця, 1 ст. л сметани та 70 г борошна. Натріть у цю суміш 1 пачку сиру (200 г).

Тягучість сиру все зробить смачнішою (а ще сир додасть нам ту ніжність, якої не вистачає без кабачків). Далі викладіть тісто на розігріту пательню з олією і смажте оладки до золотистої скоринки з обох боків.

"Подаємо з холодною сметаною, мліємо від кількості сиру та насолоджуємось", - резюмував кулінар.

Нагадаємо, що Клопотенко представив рецепт найсмачніших цукерок, які набагато корисніші за магазинні.

А раніше Клопотенко дав рецепт легендарних сирників.

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рецептЕвгений Клопотенко