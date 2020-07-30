Под Хмельницким пронесся ураган с крупным градом: видео последствий стихии

Ураган обрушился на Шепетовку (коллаж РБК-Украина)

Непогода оставила Шепетовку без воды и натворила бед в городе

Под Хмельницким пронесся сильный ураган, и мощные порывы ветра с градом за полтора часа успели натворить немало бед в Шепетовке. В результате стихии город остался без воды.

Из-за непогоды произошла аварийная ситуация на электросетях местного РЭС, без электроэнергии остались насосные станции Шепетовкаводоканала и перестали работать. Об этом пишет издание "Шепетовка".

Также досталось и железнодорожному водоканалу, и в соседнем селе Каменка тоже пропал свет на водозаборе.

В сети показали фото и видео последствий урагана в Шепетовке.

Отмечается, что сильные порывы ветра повалили деревья в парке и на разных улицах города. Со стелы стадиона "Локомотив" содрало вывеску и внешнюю обшивку.

Видео: Ураган с крупным градом наделали немало бед в Шепетовке

Некоторые районы Шепетовки засыпало довольно крупным градом - до 3 см в диаметре.

Многие огороды полностью залило водой, и сейчас аграрии изучают, сколько убытков непогода принесла полям.

Спасатели и коммунальщики занимаются ликвидацией последствий разгула стихии.

На Шепетовку обрушился ураган с крупным градом (Фото: shepetivka.com.ua)

Ранее сообщалось, что запад Украины сильно пострадал от ливня и урагана, и улицы превратились в горные реки.

Напомним, что около недели назад Киев затопило ливнями и засыпало градом, и в сети появились фото и видео непогоды.