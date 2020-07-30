Під Хмельницьким пронісся буревій з великим градом: відео наслідків стихії

Буревій обрушився на Шепетівку (колаж РБК-Україна)

Негода залишила Шепетівку без води і наробила лиха в місті

Під Хмельницьким пронісся сильний буревій, і потужні пориви вітру з градом за півтори години встигли накоїти чимало лиха в Шепетівці. В результаті стихії місто залишилося без води.

Через негоду сталася аварійна ситуація на електромережах місцевого РЕМ, без електроенергії залишилися насосні станції Шепетівкаводоканалу та перестали працювати. Про це пише видання "Шепетівка".

Також дісталося і залізничного водоканалу, і в сусідньому селі Кам'янка теж зникло світло на водозаборі.

У мережі показали фото і відео наслідків буревію в Шепетівці.

Зазначається, що сильні пориви вітру повалили дерева в парку і на різних вулицях міста. Зі стели стадіону "Локомотив" здерло вивіску і зовнішню обшивку.

Відео: Буревій з великим градом наробили чимало лиха в Шепетівці

Деякі райони Шепетівки засипало досить великим градом - до 3 см в діаметрі.

Чимало городів повністю залило водою, і зараз аграрії вивчають, скільки збитків негода завдала полям.

Рятувальники та комунальники займаються ліквідацією наслідків розгулу стихії.

На Шепетівку обрушився буревій з великим градом (Фото: shepetivka.com.ua)

Раніше повідомлялося, що захід України сильно постраждав від зливи та урагану, і вулиці перетворилися на гірські річки.

Нагадаємо, що близько тижня тому Київ затопило зливами і засипало градом, і в мережі з'явилися фото та відео негоди.