UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Почули, як вилітають вікна". Очевидці розповіли про нічний обстріл Запоріжжя

Фото: Росіяни обстріляли Запоріжжя 18 жовтня (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

У ніч на 18 жовтня росіяни обстріляли Запоріжжя щонайменше шістьма ракетами. Двоє людей загинуло, четверо поранені. Очевидці розповіли, як відбувався ракетний удар.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на "Суспільне".

Деталі нічного обстрілу Запоріжжя

Один із очевидців повідомив, що ракета потрапила до сусідської квартири. Там мешкала молода пара. Цих людей досі шукають під завалами.

"Прокинувся від удару і від крику дружини: її ноги були у склі. Я її обтрусив і потім побачив, що й у мене рани на руках", - сказав чоловік.

Інша мешканка будинку Владислава після другого вибуху побігла до бомбосховища.

"Це жахливо. Я навіть не можу описати... Почули перший вибух, але не дуже гучний, пішли в коридор, де й сиділи. Потім почули дуже гучний звук і все затремтіло. Почули як вилітають вікна. Ми злякалися. Ми в піжамах вибігли.Ми у піжамах вибігли у двір і вже по уламках добігли до підвалу, де укриття. Ми сиділи там спочатку", - зазначила жінка.

Будинок, в який влучила ракета (фото: suspilne.media)

Олексій Клименко згадує, що після того вибуху він вийшов у коридор зі своєю дружиною, щоб там сховатися.

"Стояли там, а потім - вибух і в нас все полетіло. Як потім виявилося, у нас вибило рами, балкони, вхідні двері, міжкімнатні, повалило меблі. Ми після цього були в істериці та в шоці. Почали прибирати. Я спустився у двір. , а дружина прибирала. Якось зачинили вікна у квартирі. Вийшли у двір, а нам сказали, щоб збиралися. Взяли найнеобхідніше", - повідомив чоловік.

 

До цього, в ніч проти 15 жовтня окупанти вдарили трьома ракетами С-300 по Запоріжжю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя