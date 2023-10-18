"Почули, як вилітають вікна". Очевидці розповіли про нічний обстріл Запоріжжя

Деталі нічного обстрілу Запоріжжя

Один із очевидців повідомив, що ракета потрапила до сусідської квартири. Там мешкала молода пара. Цих людей досі шукають під завалами.

"Прокинувся від удару і від крику дружини: її ноги були у склі. Я її обтрусив і потім побачив, що й у мене рани на руках", - сказав чоловік.

Інша мешканка будинку Владислава після другого вибуху побігла до бомбосховища.

"Це жахливо. Я навіть не можу описати... Почули перший вибух, але не дуже гучний, пішли в коридор, де й сиділи. Потім почули дуже гучний звук і все затремтіло. Почули як вилітають вікна. Ми злякалися. Ми в піжамах вибігли.Ми у піжамах вибігли у двір і вже по уламках добігли до підвалу, де укриття. Ми сиділи там спочатку", - зазначила жінка.

Будинок, в який влучила ракета (фото: suspilne.media)

Олексій Клименко згадує, що після того вибуху він вийшов у коридор зі своєю дружиною, щоб там сховатися.

"Стояли там, а потім - вибух і в нас все полетіло. Як потім виявилося, у нас вибило рами, балкони, вхідні двері, міжкімнатні, повалило меблі. Ми після цього були в істериці та в шоці. Почали прибирати. Я спустився у двір. , а дружина прибирала. Якось зачинили вікна у квартирі. Вийшли у двір, а нам сказали, щоб збиралися. Взяли найнеобхідніше", - повідомив чоловік.