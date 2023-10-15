ua en ru
Нд, 15 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни серед ночі вдарили по Запоріжжю ракетами

Запоріжжя, Неділя 15 жовтня 2023 09:15
UA EN RU
Росіяни серед ночі вдарили по Запоріжжю ракетами Фото: росіяни серед ночі вдарили по Запоріжжю ракетами (facebook com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія в ніч на 15 жовтня атакувала Запоріжжя. Окупанти вдарили ракетами, ймовірно, С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА в Telegram.

Як зазначає місцева влада, вночі окупанти завдали три ракетні удари. У коментарі "Суспільному" Запорізька ОВА уточнила, що росіяни вдарили трьома зенітними ракетами С-300 по околиці міста.

Через російський обстріл частково зруйновано інфраструктурні об’єкти, спалахнула пожежа.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв додав, що після атаки від містян почали надходити сповіщення про пошкодження вікон. За його словами, станом ранок пошкодження вже усунули.

Фото: у Запоріжжі є пошкодження після обстрілу (t.me/kurtievofficial)

Ситуація у Запоріжжі

Варто зазначити, що частина Запорізької області окупована російськими загарбниками. Йдеться про території вздовж узбережжя Азовського моря, зокрема, і Запорізьку АЕС.

У Запорізькій області точаться активні бої, а окупанти щоденно обстрілюють населені пункти на лінії фронту та відносно тилові райони.

Зокрема, цієї ночі жителі Запоріжжя повідомляли про серію потужних вибухів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Війна в Україні Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
Мобілізували непридатного до служби. Як оскаржити рішення військово-лікарської комісії
Мобілізували непридатного до служби. Як оскаржити рішення військово-лікарської комісії
DAILY
Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу