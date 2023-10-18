Росіяни обстріляли багатоповерхівку в Запоржжі: загинула одна людина

В ніч на 18 жовтня росіяни випустили по Запоріжжю шість ракет, щонайменше одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Юрія Малашка.

За його словами, атака відбувалась з 01:33 по 01:48. Тип ракет, якими били росіяни, встановлюється.

Один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок в центральній частині міста.

"На жаль, в результаті терористичної атаки 1 людина загинула, мінімум дві - поранено. Пошкоджено 8 квартир", - зазначив він.

Малашко додав, що жителів будинку евакуювали, їм нададуть тимчасове житло.

Обстрілі Запоріжжя

Росіяни часто обстрілюють Запоріжжя, нерідко використовуючи балістичні ракети або переобладнані припаси з систем С-300. Так, в ніч на 18 жовтня в місті знову лунали вибухи, після чого в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

До цього, в ніч на 15 жовтня окупанти вдарили трьома ракетами С-300 по Запоріжжю. А вдень було завдано ще одного ракетного удару.

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