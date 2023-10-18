"Услышали, как вылетают окна". Очевидцы рассказали о ночном обстреле Запорожья

Детали ночного обстрела Запорожья

Один из очевидцев сообщил, что ракета попала в соседскую квартиру. Там жила молодая пара. Их до сих пор ищут под завалами.

"Проснулся от удара и от крика жены: ее ноги были в стекле. Я ее отряхнул и потом увидел, что и у меня раны на руках", - расксазал он.

Другая жительница дома Владислава после второго взрыва побежала в бомбоубежище.

"Это ужасно. Я даже не могу описать... Услышали первый взрыв, но не очень громкий, пошли в коридор, где и сидели. Потом услышали очень громкий звук и все затряслось. Услышали как вылетают окна. Мы испугались. Мы в пижамах выбежали во двор и уже по обломкам добежали до подвала, где укрытие. Мы сидели там первое время", - отметила женщина.

Дом, в который попала ракета (фото: suspilne.media)

Алексей Клименко вспоминает, что после того взрыва он вышел в коридор со своей супругой, чтобы там спрятаться.

"Стояли там, а потом - взрыв и у нас все полетело. Как потом оказалось, у нас выбило рамы, балконы, входные двери, межкомнатные, повалило мебель. Мы после этого были в истерике и в шоке. Начали убирать. Я спустился во двор, а жена убирала. Как-то закрыли окна в квартире. Вышли во двор, а нам сказали, чтобы собирались. Взяли самое необходимое", - сообщил мужчина.