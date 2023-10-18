RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Услышали, как вылетают окна". Очевидцы рассказали о ночном обстреле Запорожья

Фото: Россияне обстреляли Запорожье 18 октября (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В ночь на 18 октября россияне обстреляли Запорожье по меньшей мере шестью ракетами. Два человека погибли,четверо ранены. Очевидцы рассказали, как происходил ракетный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на "Суспильне".

Детали ночного обстрела Запорожья

Один из очевидцев сообщил, что ракета попала в соседскую квартиру. Там жила молодая пара. Их до сих пор ищут под завалами.

"Проснулся от удара и от крика жены: ее ноги были в стекле. Я ее отряхнул и потом увидел, что и у меня раны на руках", -  расксазал он.

Другая жительница дома Владислава после второго взрыва побежала в бомбоубежище.

"Это ужасно. Я даже не могу описать... Услышали первый взрыв, но не очень громкий, пошли в коридор, где и сидели. Потом услышали очень громкий звук и все затряслось. Услышали как вылетают окна. Мы испугались. Мы в пижамах выбежали во двор и уже по обломкам добежали до подвала, где укрытие. Мы сидели там первое время", - отметила женщина.

Дом, в который попала ракета (фото: suspilne.media)

Алексей Клименко вспоминает, что после того взрыва он вышел в коридор со своей супругой, чтобы там спрятаться.

"Стояли там, а потом - взрыв и у нас все полетело. Как потом оказалось, у нас выбило рамы, балконы, входные двери, межкомнатные, повалило мебель. Мы после этого были в истерике и в шоке. Начали убирать. Я спустился во двор, а жена убирала. Как-то закрыли окна в квартире. Вышли во двор, а нам сказали, чтобы собирались. Взяли самое необходимое", - сообщил мужчина.

 

До этого, в ночь на 15 октября оккупанты ударили тремя ракетами С-300 по Запорожью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье