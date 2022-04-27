6-метровый стол Путина: кто создал и сколько стоит золотое творение в стиле "дорого-богато"

Тот самый "золотой стол" Путина, который вмиг стал интернет-мемом после встречи с Эмануэлем Макроном 7 февраля, на самом деле был создан еще 25 лет назад. И ничего общего с пандемией коронавируса, из-за которой якобы Путин ведет переговоры на шестиметровой дистанции, не имеет.

Кто автор этого стола, сколько он стоит - читайте ниже в нашем материале Styler .

Стол создал четверть века назад итальянский предприниматель Ренато Полонья, пишет Corriere.

По словам производителя мебели, его изделиями обставлено целое здание в Кремле. Ренато возглавляет компанию Cantu.

Стол выполнен в стиле "дорого-богато"

В длину стол имеет шесть метров в длину и 2,60 в ширину. Выполнен он из натурального дерева. Верхняя часть - белый лак с профилями из сусального золота и украшениями ручной работы.

Полонья говорит, что стол конечно может пригодиться для сохранения социальной дистанции во время пандемии. Но его создавали не для этого

"Это может быть полезно для этой цели, но, безусловно, длина не имеет ничего общего с пандемией. Я сделал этот стол 25 лет назад!" - говорит мебельщик.

Фото: Встреча Путина и Макрона в феврале 2022 (Кремль)

В 1995-1997 годах итальянец обставил Кремль

Полонья рассказал, что этот стол - малая часть всей мебели, которую он сделал по заказу Кремля в 1995-1997 годах.

"Это было 7000 квадратных метров на двух этажах. Был этот большой зал со знаменитой фотографии Путина и Макрона, а затем много других комнат, включая Екатерининский зал, где происходила одна из встреч G8 1997 года. Это была полная работа под ключ. Мебель, пол, буазер (оформление деревянными панелями стен), все корпуса освещения, камины, гипсовые потолки, мраморная отделка на стенах..." - рассказал дизайнер.

Во сколько Кремлю обошелся тогда стол, Ренато Полонья не припоминает, однако сегодня такая работа стоила бы 100 тысяч евро.

Напомним самые смешные мемы с этим столом: