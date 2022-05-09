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Ограничился Донбассом. Что сказал Путин на параде 9 мая об Украине

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Москва, Понедельник 09 мая 2022 10:42
Ограничился Донбассом. Что сказал Путин на параде 9 мая об Украине Фото: Владимир Путин (пресс-служба Кремля)
Автор: Ирина Гамерская

Президент России Владимир Путин на параде в Москве заявил, что на Донбассе российские войска и боевики "сражаются за родину".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию парада.

Путин заявил, что для России "защита родины всегда была священна" и обратившись к армии добавил: "в эти дни вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей родины России".

По данным росСМИ, к участию в военном параде привлечены 11 тысяч военнослужащих. По словам Путина, на параде есть и военные, приехавшие с зоны боевых действий на Донбассе.

"Упреждающий отпорт"

"Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами будет неизбежным...Шли регулярные поставки самого современного оружия (в Украину, - ред.)...Россия дала упреждающий отпорт агрессии. Это было своевременное решение", - объяснил свое решение глава Кремля.

"Чтобы в мире не было места палачам"

"Сегодня ополченцы Донбасса вместе с армией России сражаются на своей земле...Обращаюсь к военнослужащим РФ и ополченцам Донбасса, вы сражаетесь за родину, за ее будущее, чтобы в мире не было места палачам и карателям", - добавил Путин.

Отметим, ранее западные СМИ и разведки сообщали, что на параде 9 мая Путин может официально объявить войну Украине, мобилизацию или аннексию ОРДЛО.

Напомним, в ночь на 24 февраля 2022 года Путин объявил о проведении так называемой "спецоперации" в Украине. Одновременно с обращением Путина Россия начала наносить удары по Украине. Россия оправдывает свои действия "борьбой с нацизмом" и отказывается называть войну войной. Мировое сообщество стало на сторону Украины: вводятся жесткие санкции и предоставляется оружие Украине.

Война в Украине продолжается уже 75-й день, за это время свои дома покинули 11 млн украинцев, спасаясь от обстрелов граждане страны переезжают в западные области, а также в европейские страны.

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