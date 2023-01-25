Почистити шини авто допоможе популярний напій. Вони блищатимуть як нові

Будь то автомобіль, мотоцикл чи будь-який інший транспортний засіб, не можна нехтувати очищенням шин. Якщо у вас зимова гума, то слід дотримуватися великої обережності. Багато дрібних каменів і придорожнього сміття мають властивість застрягати в колесах. Не кажучи вже про те, що пил, який накопичується всередині, дозволяє елементам, що кородують, впливати на ефективність гальмівних колодок.

Експерти поділилися методом, як швидко та добре очистити їх та змусити сяяти за кілька хвилин, пише Sante Plus.

Як почистити автомобільні шини вдома?

Очищення шин повинне бути частиною вашої процедури технічного обслуговування. Ви не тільки покращите зовнішній вигляд автомобіля, але й отримаєте найкраще зчеплення з дорогою та ефективніше гальмування.

Як правило, для ретельного очищення коліс достатньо мильної води. Але є ще один спосіб, у цьому вам допоможе кока-кола.

Завдяки своїй кислотності цей напій має очищувальні властивості, як оцет, видаляючи бруд і очищаючи різні елементи, такі як метал або гума.

Просто налийте колу в тазик і змочіть щітку, щоб добре почистити колеса. Під час процедури ви помітите, що покришка починає сяяти чистотою. Але оскільки ця рідина липка, не забудьте ретельно висушити серветкою з мікрофібри, щоб не притягувала бруд. Результат вас потішить.

Поради, щоб ваші шини служили довше

Перевірте тиск у шинах

Підтримка тиску в шинах, вказаного виробником вашого автомобіля, необхідна як для оптимізації його характеристик, так і для запобігання зносу шин.

Занадто високий або, навпаки, дуже низький тиск може призвести до пошкодження і, зрештою, до зносу коліс. Справді, перекачана шина стає менш стійкою і більш уразливою для сміття та ударів, що може призвести до прискореного зношування протектора в центральній частині.

І навпаки, знижений тиск призводить до передчасного зношування і може значно пошкодити шини завчасно.

Крім того, майте на увазі, що швидкість їхнього зносу багато в чому залежить від того, наскільки агресивно ви їздите.

Використовуйте відповідні шини для ваших умов водіння

Різні типи шин сильно різняться з усіх боків, навіть коли йдеться про їхній термін служби. Якщо ви хочете зберегти їх якомога довше, на додаток до регулярного обслуговування та гарного тиску переконайтеся, що ви завжди використовуєте шини, призначені для певної мети.