Почистить шины в авто поможет популярный напиток. Они будут блестеть как новые

Будь то автомобиль, мотоцикл или любое другое транспортное средство, нельзя пренебрегать очисткой шин. Если вас зимняя резина, то следует соблюдать большую осторожность. Множество мелких камней и придорожного мусора имеют свойство застревать в колесах. Не говоря уже о том, что пыль, которая скапливается внутри, позволяет корродирующим элементам влиять на эффективность тормозных колодок.

Эксперты поделились методом, как быстро и хорошо очистить их и заставить их сиять за несколько минут, пишет Sante Plus.

Как почистить автомобильные шины дома?

Очистка шин должна быть частью вашей процедуры технического обслуживания. Вы не только улучшите внешний вид автомобиля, но и получите лучшее сцепление с дорогой и более эффективное торможение.

Как правило, для тщательной очистки колес достаточно мыльной воды. Но есть еще один способ, в этом вам поможет кока-кола.

Благодаря своей кислотности этот напиток обладает очищающими свойствами, как уксус, удаляя грязь и очищая различные элементы, такие как металл или резина.

Просто налейте колу в тазик и смочите щетку, чтобы хорошо почистить колеса. По ходу процедуры вы заметите, что покрышка начинает сиять чистотой. Но поскольку эта жидкость липкая, не забудьте тщательно высушить ее салфеткой из микрофибры, чтобы не притягивала грязь. Результат вас порадует.

Советы, чтобы ваши шины служили дольше

Проверьте давление в шинах

Поддержание давления в шинах, указанного производителем вашего автомобиля, необходимо как для оптимизации его характеристик, так и для предотвращения износа шин.

Слишком высокое или, наоборот, слишком низкое давление может привести к повреждению и, в конечном итоге, к износу колес. Действительно, перекачанная шина становится менее устойчивой и более уязвимой для мусора и ударов, что может привести к ускоренному износу протектора в центральной части.

И наоборот, пониженное давление приводит к преждевременному износу и может значительно повредить шины раньше времени.

Кроме того, имейте в виду, что скорость их износа во многом зависит от того, насколько агрессивно вы ездите.

Используйте подходящие шины для ваших условий вождения

Различные типы шин сильно различаются во многих отношениях, даже когда речь идет об их сроке службы. Если вы хотите сохранить их как можно дольше, в дополнение к регулярному обслуживанию и хорошему давлению убедитесь, что вы всегда используете шины, предназначенные для определенной цели.