Как почистить вареное яйцо за 2 секунды: вы этот способ точно не использовали ранее

Обычно чистка яйца от скорлупы не занимает много времени. Но бывают ситуации, когда это нужно сделать очень быстро или гарантированно получить яйцо абсолютно целым - например, для оформления блюд или салата.

Скорлупа часто прилипает к яйцу даже после погружения в холодную воду. Это зависит от многих факторов и создает массу неудобств.

Соскребать скорлупу с яйца маленькими кусочками - занятие точно не для слабонервных.

Но есть один простой способ, который вам поможет снять скорлупу за пару секунд.

Достаньте вареное яйцо из кастрюли и положите в стакан.

Наполните стакан наполовину холодной водой и закройте сверху ладонью.

А потом в течение 3 секунд энергично потрясите стакан в разные стороны.

Вот и все. Теперь вам достаточно потянуть скорлупу, и она снимется с яйца сразу вся.

Более детально этот хитрый способ можно рассмотреть на этом видео: