Как почистить вареное яйцо за 2 секунды: вы этот способ точно не использовали ранее

Очистить вареное яйцо от скорлупы умеет даже ребенок. Но вот сделать это за две секунды и при этом получить яйцо абсолютно целым - так вы точно не умеете.
Какой способ поможет вам очистить яйца за две секунды одним легким движением руки - читайте ниже.
Обычно чистка яйца от скорлупы не занимает много времени. Но бывают ситуации, когда это нужно сделать очень быстро или гарантированно получить яйцо абсолютно целым - например, для оформления блюд или салата.
Скорлупа часто прилипает к яйцу даже после погружения в холодную воду. Это зависит от многих факторов и создает массу неудобств.
Соскребать скорлупу с яйца маленькими кусочками - занятие точно не для слабонервных.
Но есть один простой способ, который вам поможет снять скорлупу за пару секунд.
Достаньте вареное яйцо из кастрюли и положите в стакан.
Наполните стакан наполовину холодной водой и закройте сверху ладонью.
А потом в течение 3 секунд энергично потрясите стакан в разные стороны.
Вот и все. Теперь вам достаточно потянуть скорлупу, и она снимется с яйца сразу вся.
Более детально этот хитрый способ можно рассмотреть на этом видео:
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