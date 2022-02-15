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Отварные овощи будут вкуснее: какой ингредиент добавляли в кастрюли наши бабушки

Новина українською →
Вторник 15 февраля 2022 18:44
Отварные овощи будут вкуснее: какой ингредиент добавляли в кастрюли наши бабушки Фото: Какой ингредиент сделает овощи вкуснее (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Отварить овощи для салата очень просто. Их просто складывают в кастрюлю, заливают водой и ждут, пока они сварятся. Но даже опытные хозяйки сталкиваются с тем, что готовые отварные овощи теряют свой вкус.

Какой секретный ингредиент для отличного вкуса добавляли в кастрюлю наши бабушки - читайте ниже.

Что может случиться с овощами после отваривания

Неправильный подход к этому легкому процессу, а также специфические особенности самих овощей могут привести к ухудшению вкуса. А именно:

  • Овощи потеряют форму
  • Они развариваются, особенно, если в одной кастрюле оказались разные виды овощей или разные сорта.
  • Овощи теряют свой яркий цвет
  • Меняются вкусовые качества

Какие ингредиенты помогут сделать овощи вкуснее

Наши бабушки в процессе отваривания овощей всегда добавляли немного уксуса. Это позволяло сохранить внешний вид овощей и их вкусовые качества.

Но у уксуса есть и побочный эффект - он имеет специфический запах. Если уксус очень пахучий, то даже пару капель может испортить ваши овощи.

Поэтому при отваривании овощей стоит использовать лимон или лимонный сок. Достаточно одной столовой ложки лимонного сока или пару кусочков лимона на одну кастрюлю.

Такой способ позволит сварить овощи для салата без риска, что они утратят свой вкус, цвет или форму.

Важно! При отваривании овощей нужно обязательно использовать сортировку и не экономить на этом время и кастрюли.

Если варить свеклу вместе с картофелем или морковью, то он она покрасит остальные овощи в свекольный цвет.

Имеет значение и отваривание картофеля. Если в одной кастрюле окажутся разные сорта, то есть риск получить часть клубней разваренных, а часть - недоваренных.

Напомним, ранее мы писали о том, что названы распространенные ошибки при добавлении чеснока в блюда.

А также рассказывали о том, какой ингредиент в винегрете сделает ваш салат в разы вкуснее.

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