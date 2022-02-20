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Як почистити варене яйце за 2 секунди: ви цей спосіб точно не використовували раніше

Автор: Анна Шиканова

Очистити варене яйце від шкаралупи вміє навіть дитина. Але ось зробити це за дві секунди та при цьому отримати яйце абсолютно цілим - так ви точно не вмієте.

Який спосіб допоможе вам очистити яйця за дві секунди одним легким рухом руки - читайте нижче.

Зазвичай чистка яйця від шкаралупи не займає багато часу. Але бувають ситуації, коли це потрібно зробити дуже швидко або гарантовано отримати яйце абсолютно цілим - наприклад, для оформлення страв або салату.

Шкаралупа часто прилипає до яйця навіть після занурення в холодну воду. Це залежить від багатьох факторів і створює масу незручностей.

Зішкребти шкаралупу з яйця маленькими шматочками - заняття точно не для людей зі слабкими нервами.

Але є один простий спосіб, який вам допоможе зняти шкаралупу за пару секунд.

Дістаньте варене яйце з каструлі та покладіть в стакан.

Наповніть склянку наполовину холодною водою і закрийте зверху долонею

А потім протягом 3 секунд енергійно потрясіть стакан в різні боки.

Ось і все. Тепер вам досить потягнути шкаралупу, і вона зніметься з яйця відразу вся.

Більш детально цей хитрий спосіб можна розглянути на цьому відео:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який хитрий інгредієнт додавали до варених овочів наші бабусі, щоб зробити їх смачнішими.

А також ми розповідали про те, як швидко можна реанімувати липучки на взутті.

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