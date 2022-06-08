Как почистить резиновые игрушки вашего ребенка, чтобы избежать плесени

Гуру по воспитанию детей Софи Пиклз рассказала, что игрушки для купания играют огромную роль в обучении и творчестве ребенка, помогая ему проявлять воображение, снимать стресс и получать удовольствие от веселой игры.

"Так как это одни из наиболее часто используемых игрушек в вашем доме, важно чистить их так же часто, как и другие игрушки вашего ребенка", - сообщила она.

Плесень в резиновых игрушках очень вредна для здоровья.

Существуют случаи, когда малыши чуть не потеряли зрение из-за того, что играли с грязными игрушками для купания, поэтому очень важно содержать их в чистоте.

Софи объяснила, что вам не нужно часами чистить игрушки, и поделилась своими советами, как поддерживать их чистоту до скрипа.

Как правильно ухаживать за игрушками в ванной (Скриншот The Sun)

Промойте игрушки

Сразу после купания не забывайте мыть игрушки в проточной воде.

Используйте посудомоечную машину

Не стоит думать, что она только для грязных тарелок, вы также можете использовать ее для очистки игрушек.

Держите игрушки в сухости

Ключ к предотвращению появления плесени заключается в том, чтобы игрушки оставались как можно более сухими.

Не замачивайте

Не оставляйте игрушки замоченными в ванне после того, как ваш малыш закончит купание.

Убирайте их сухими в коробку

Сделайте этот процесс частью игры с малышом, попросите после купания его вытереть их и спрятать в коробку.