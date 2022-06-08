Как почистить резиновые игрушки вашего ребенка, чтобы избежать плесени

Игрушки для купания малыша нужно тоже правильно очищать, чтобы избежать появления на них грибка и плесени.
В издании The Sun рассказали, как это правильно сделать.
Гуру по воспитанию детей Софи Пиклз рассказала, что игрушки для купания играют огромную роль в обучении и творчестве ребенка, помогая ему проявлять воображение, снимать стресс и получать удовольствие от веселой игры.
"Так как это одни из наиболее часто используемых игрушек в вашем доме, важно чистить их так же часто, как и другие игрушки вашего ребенка", - сообщила она.
Плесень в резиновых игрушках очень вредна для здоровья.
Существуют случаи, когда малыши чуть не потеряли зрение из-за того, что играли с грязными игрушками для купания, поэтому очень важно содержать их в чистоте.
Софи объяснила, что вам не нужно часами чистить игрушки, и поделилась своими советами, как поддерживать их чистоту до скрипа.
Промойте игрушки
Сразу после купания не забывайте мыть игрушки в проточной воде.
Используйте посудомоечную машину
Не стоит думать, что она только для грязных тарелок, вы также можете использовать ее для очистки игрушек.
Держите игрушки в сухости
Ключ к предотвращению появления плесени заключается в том, чтобы игрушки оставались как можно более сухими.
Не замачивайте
Не оставляйте игрушки замоченными в ванне после того, как ваш малыш закончит купание.
Убирайте их сухими в коробку
Сделайте этот процесс частью игры с малышом, попросите после купания его вытереть их и спрятать в коробку.
Вам также будет полезно знать, что эти вещи на кухне ни в коем случае нельзя мыть средством для посуды.
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