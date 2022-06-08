UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как почистить резиновые игрушки вашего ребенка, чтобы избежать плесени

Фото: Как правильно помыть игрушки из ванной (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Игрушки для купания малыша нужно тоже правильно очищать, чтобы избежать появления на них грибка и плесени.

В издании The Sun рассказали, как это правильно сделать.

Гуру по воспитанию детей Софи Пиклз рассказала, что игрушки для купания играют огромную роль в обучении и творчестве ребенка, помогая ему проявлять воображение, снимать стресс и получать удовольствие от веселой игры.

"Так как это одни из наиболее часто используемых игрушек в вашем доме, важно чистить их так же часто, как и другие игрушки вашего ребенка", - сообщила она.

Плесень в резиновых игрушках очень вредна для здоровья.

Существуют случаи, когда малыши чуть не потеряли зрение из-за того, что играли с грязными игрушками для купания, поэтому очень важно содержать их в чистоте.

Софи объяснила, что вам не нужно часами чистить игрушки, и поделилась своими советами, как поддерживать их чистоту до скрипа.

Как правильно ухаживать за игрушками в ванной (Скриншот The Sun)

Промойте игрушки

Сразу после купания не забывайте мыть игрушки в проточной воде.

Используйте посудомоечную машину

Не стоит думать, что она только для грязных тарелок, вы также можете использовать ее для очистки игрушек.

Держите игрушки в сухости

Ключ к предотвращению появления плесени заключается в том, чтобы игрушки оставались как можно более сухими.

Не замачивайте

Не оставляйте игрушки замоченными в ванне после того, как ваш малыш закончит купание.

Убирайте их сухими в коробку

Сделайте этот процесс частью игры с малышом, попросите после купания его вытереть их и спрятать в коробку.

Вам также будет полезно знать, что эти вещи на кухне ни в коем случае нельзя мыть средством для посуды.

Также читайте, как сделать моющие средства своими руками, которые будут удалять любое загрязнение.

Читайте РБК-Украина в Google News
игрушки