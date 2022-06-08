Як почистити гумові іграшки вашої дитини, щоб уникнути цвілі

Гуру по вихованню дітей Софі Піклз розповіла, що іграшки для купання відіграють величезну роль в навчанні та творчості дитини, допомагаючи їй проявляти уяву, знімати стрес і отримувати задоволення від веселої гри.

"Оскільки це одні з найбільш часто використовуваних іграшок у вашому домі, важливо чистити їх так само часто, як і інші іграшки вашої дитини", - повідомила вона.

Цвіль в гумових іграшках дуже шкідлива для здоров'я.

Існують випадки, коли малюки мало не втратили зір через те, що грали з брудними іграшками для купання, тому дуже важливо утримувати їх в чистоті.

Софі пояснила, що вам не потрібно годинами чистити іграшки, і поділилася своїми порадами, як підтримувати їх чистоту до скрипу.

Як правильно доглядати за іграшками у ванній (скріншот The Sun)

Промийте іграшки

Відразу після купання не забувайте мити іграшки в проточній воді.

Використовуйте посудомийну машину

Не варто думати, що вона тільки для брудних тарілок, ви також можете використовувати її для очищення іграшок.

Тримайте іграшки в сухості

Ключ до запобігання появи цвілі полягає в тому, щоб іграшки залишалися якомога сухішими.

Не замочуйте

Не залишайте іграшки замоченими у ванні після того, як ваш малюк закінчить купання.

Прибирайте їх сухими в коробку

Зробіть цей процес частиною гри з малюком, попросіть після купання його витерти їх і заховати в коробку.