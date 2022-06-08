RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як почистити гумові іграшки вашої дитини, щоб уникнути цвілі

Фото: Як правильно помити іграшки з ванної (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Іграшки для купання малюка потрібно теж правильно очищати, щоб уникнути появи на них грибка і цвілі.

У виданні The Sun розповіли, як це правильно зробити.

Гуру по вихованню дітей Софі Піклз розповіла, що іграшки для купання відіграють величезну роль в навчанні та творчості дитини, допомагаючи їй проявляти уяву, знімати стрес і отримувати задоволення від веселої гри.

"Оскільки це одні з найбільш часто використовуваних іграшок у вашому домі, важливо чистити їх так само часто, як і інші іграшки вашої дитини", - повідомила вона.

Цвіль в гумових іграшках дуже шкідлива для здоров'я.

Існують випадки, коли малюки мало не втратили зір через те, що грали з брудними іграшками для купання, тому дуже важливо утримувати їх в чистоті.

Софі пояснила, що вам не потрібно годинами чистити іграшки, і поділилася своїми порадами, як підтримувати їх чистоту до скрипу.

Як правильно доглядати за іграшками у ванній (скріншот The Sun)

Промийте іграшки

Відразу після купання не забувайте мити іграшки в проточній воді.

Використовуйте посудомийну машину

Не варто думати, що вона тільки для брудних тарілок, ви також можете використовувати її для очищення іграшок.

Тримайте іграшки в сухості

Ключ до запобігання появи цвілі полягає в тому, щоб іграшки залишалися якомога сухішими.

Не замочуйте

Не залишайте іграшки замоченими у ванні після того, як ваш малюк закінчить купання.

Прибирайте їх сухими в коробку

Зробіть цей процес частиною гри з малюком, попросіть після купання його витерти їх і заховати в коробку.

Вам також буде корисно знати, що ці речі на кухні ні в якому разі не можна мити засобом для посуду.

Також читайте, як зробити миючі засоби своїми руками, які видалятимуть будь-яке забруднення.

Читайте РБК-Україна в Google News
игрушки