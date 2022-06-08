Як почистити гумові іграшки вашої дитини, щоб уникнути цвілі

Іграшки для купання малюка потрібно теж правильно очищати, щоб уникнути появи на них грибка і цвілі.
У виданні The Sun розповіли, як це правильно зробити.
Гуру по вихованню дітей Софі Піклз розповіла, що іграшки для купання відіграють величезну роль в навчанні та творчості дитини, допомагаючи їй проявляти уяву, знімати стрес і отримувати задоволення від веселої гри.
"Оскільки це одні з найбільш часто використовуваних іграшок у вашому домі, важливо чистити їх так само часто, як і інші іграшки вашої дитини", - повідомила вона.
Цвіль в гумових іграшках дуже шкідлива для здоров'я.
Існують випадки, коли малюки мало не втратили зір через те, що грали з брудними іграшками для купання, тому дуже важливо утримувати їх в чистоті.
Софі пояснила, що вам не потрібно годинами чистити іграшки, і поділилася своїми порадами, як підтримувати їх чистоту до скрипу.
Промийте іграшки
Відразу після купання не забувайте мити іграшки в проточній воді.
Використовуйте посудомийну машину
Не варто думати, що вона тільки для брудних тарілок, ви також можете використовувати її для очищення іграшок.
Тримайте іграшки в сухості
Ключ до запобігання появи цвілі полягає в тому, щоб іграшки залишалися якомога сухішими.
Не замочуйте
Не залишайте іграшки замоченими у ванні після того, як ваш малюк закінчить купання.
Прибирайте їх сухими в коробку
Зробіть цей процес частиною гри з малюком, попросіть після купання його витерти їх і заховати в коробку.
Вам також буде корисно знати, що ці речі на кухні ні в якому разі не можна мити засобом для посуду.
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