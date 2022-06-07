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Эти вещи на кухне ни в коем случае нельзя мыть средством для посуды

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Вторник 07 июня 2022 19:25
Эти вещи на кухне ни в коем случае нельзя мыть средством для посуды Что нельзя мыть средством для посуды (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Практически у каждой хозяйки на кухне есть средство для мытья посуды. Часто таким средством удаляют жир со стульев на кухне и других поверхностей.

Какие кухонные вещи лучше не мыть таким средством - читайте в нашем материале ниже.

Что запрещено мыть средством для посуды

В частности, никогда не мойте средством для посуды кофеварку. Если делать так, то может нарушиться сбалансированный вкус кофе. Какое-то количество мыла обязательно останется на поверхности кофеварки и испортит утренний напиток.

Эксперты говорят, что кофеварку нужно мыть простой водой.

Эти вещи на кухне ни в коем случае нельзя мыть средством для посуды

Чем нельзя мыть кофеварку (freepik)

Также посудомоечную машинку нельзя мыть средством для посуды. Для ее очистки нужно пользоваться специальными таблетками, порошками, гели и ополаскиватели именно для такой машинки. Средство для мытья посуды можно залить в отсек, но оно будет сильно пениться и повредит прибор.

Эти вещи на кухне ни в коем случае нельзя мыть средством для посуды

Чем нельзя мыть посудомоечную машинку (freepik)

Чугунную посуду также запрещено мыть таким средством. Если у вас есть сковорода из чугуна, которой вы систематически пользуетесь, то не нужно при ее очистке использовать средство для посуды. Такая чистка приведет к стиранию защитного слоя.

Чтобы почистить такую посуду, лучше прокалить чугун вместе с солью и растительным маслом.

Кроме того, отметим, что жидкостью для мытья посуды можно почистить колеса вашего авто, но для других частей машины оно категорически запрещено, ведь может повредить краску.

В таком случае покрытие сразу потускнеет, на нем появятся повреждения. Для мытья автомобиля нужно всегда использовать специальное средство.

Ранее мы сообщали, как очистить посуду от пригоревшей пищи за считанные минуты.

Также, как сделать моющие средства своими руками, которые будут удалять любое загрязнение.

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