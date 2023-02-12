Не починайте пекти Спартак, поки не дізнаєтесь цих нюансів: секрети приготування від відомої господині

Спекти неймовірно смачний Спартак на "мільйон коржів", що просто танутимуть у роті, допоможуть кілька перевірених секретів. Уся хитрість не тільки у технології приготування, а ще й у правильному виборі продуктів.
Нюансами випікання Спартака і його рецептом поділилась відома галицька господиня та авторка 35 кулінарних книг Леся Кравецька у себе на YouTube.
Секрети приготування Спартака з лимонним кремом
"Це один з моїх найулюбленіших пляцків - легендарний Спартак на "мільйон коржів". Я поділюся своїм найсмачнішим рецептом цього славнозвісного шоколадно-медового пляцка та усіма секретами і нюансами його приготування", - пише кулінарка.
Леся Кравецька радить не економити на продуктах і вибирати тільки найякісніші для цієї випічки. У жодному разі не можна замінювати масло на спред. Шоколад слід брати із високим вмістом какао-бобів, також саме від якості какао залежить наскільки насиченим буде колір коржів.
Інгредієнти:
Тісто:
140 г меду
10 г соди
3 г розпушувача
60 г какао
2 жовтки
80 г масла
130 г цукру
100 мл молока
370-440 г борошна
Крем:
600 мл молока
170-200 г цукру
1 пачка (40 г) ванільного пудингу
300 г масла
Лимонний курд:
110 г масла
130 г цукру
10 г крохмалю
1 яйце
1 лимон
Глазур:
100 г чорного шоколаду з цілим лісовим горіхом
70 мл вершків жирністю 20%
Як приготувати:
Для приготування коржів сполучіть масло, мед, борошно і соду. На водяній бані нагрійте до 60 градусів, тоді зніміть з вогню і додайте два жовтки. Перемішайте вінчиком. Всипте какао, знову перемішайте і всипте розпушувач. Тоді порціями додавайте борошно. Періодично перемішуйте.
Тоді зважте тісто і розділіть його на шматки по 60 грамів. Має вийти 15 кульок. Викладіть їх на тарілку, накрийте харчовою плівкою та виставте на каструлю із водою температури 60-70 градусів.
Тоді візьміть одну кульку і посипте борошном, викладіть на пергамент і ним же накрийте шматок тіста. Розкачайте у тонкий пласт і виріжте прямокутник розміром 18 на 24 см.
Разом з пергаментом перенесіть тісто на деко і випікайте за температури 180 градусів протягом 3 хв. Гарячий корж накрийте і залиште до остигання. Спечіть решту коржів.
Для курду сполучіть цедру з одного лимона із вичавленим соком цитрусу та цукром. Додайте трішки води, щоб разом суміші було 70 мл. Додайте яйце і крохмаль.
На невеликому вогні доведіть до стану загустіння. Додайте масло кімнатної температури. Розмішайте та залиште, аби маса охолонула.
Для крему змішайте молоко, цукор і пудинг. Помішуючи, заваріть до загусання, а тоді охолодіть.
Збийте масло і по 1 столовій ложці введіть лимонну, а тоді ванільну маси, кожного разу збиваючи до однорідності. Зважте крем і розділіть на 14 рівних порцій.
Змажте усі коржі. Тоді пляцок злегка притисніть вантажем і залиште його так на 3-4 години за кімнатної температури, а тоді переставте у холодильник на пів доби.
Через 12 годин посічіть шоколад, додайте вершки та розтопіть. Покрийте глазур'ю Спартак і залиште його на 1 годину у холодильнику.