Не начинайте печь Спартак, пока не узнаете эти нюансы: секреты приготовления от известной хозяйки

Испечь невероятно вкусный Спартак на "миллион коржей", которые просто будут таять во рту, помогут несколько проверенных секретов. Вся хитрость не только в технологии приготовления, но и в правильном выборе продуктов.
Нюансами приготовления Спартака и его рецептом поделилась известная галицкая хозяйка и автор 35 кулинарных книг Леся Кравецкая у себя на YouTube.
Секреты приготовления Спартака с лимонным кремом
"Это один из моих самых любимых пляцков - легендарный Спартак на "миллион коржей". Я поделюсь своим самым вкусным рецептом этого знаменитого шоколадно-медового пляцка и всеми секретами и нюансами его приготовления", - пишет кулинарка.
Леся Кравецкая советует не экономить на продуктах и выбирать только самые качественные для этой выпечки. Ни в коем случае нельзя заменять масло спредом. Шоколад следует брать с высоким содержанием какао бобов, также именно от качества какао зависит, насколько насыщен будет цвет коржей.
Ингредиенты:
Тесто:
140 г меда
10 г соды
3 г разрыхлителя
60 г какао
2 желтка
80 г сливочного масла
130 г сахара
100 мл молока
370-440 г муки
Крем:
600 мл молока
170-200 г сахара
1 пачка (40 г) ванильного пудинга
300 г сливочного масла
Лимонный курд:
110 г сливочного масла
130 г сахара
10 г крахмала
1 яйцо
1 лимон
Глазурь:
100 г черного шоколада с целым лесным орехом
70 мл сливок жирностью 20%
Как приготовить:
Для приготовления коржей соедините сливочное масло, мед, муку и соду. На водяной бане нагрейте до 60 градусов, снимите с огня и добавьте два желтка. Перемешайте венчиком. Всыпьте какао, снова перемешайте и всыпьте разрыхлитель. Тогда порциями добавляйте муку. Периодически перемешивайте.
Тогда взвесьте тесто и разделите его на куски по 60 грамм. Должно получиться 15 шариков. Выложите их на тарелку, накройте пищевой пленкой и выставьте на кастрюлю с водой температуры 60-70 градусов.
Тогда возьмите один шарик и посыпьте мукой, выложите на пергамент и накройте им кусок теста. Раскатайте в тонкий пласт и вырежьте прямоугольник размером 18 на 24 см.
Вместе с пергаментом перенесите тесто на противень и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 3 мин. Горячий корж накройте и оставьте до остывания. Испеките остальные лепешки.
Для курда соедините цедру из одного лимона с выжатым соком цитруса и сахаром. Добавьте немного воды, чтобы вместе смеси было 70 мл. Добавьте яйцо и крахмал.
На небольшом огне доведите до состояния загустения. Добавите сливочное масло комнатной температуры. Размешайте и оставьте, чтобы масса остыла.
Для крема смешайте молоко, сахар и пудинг. Помешивая, заварите до загустения, затем охладите.
Взбейте сливочное масло и по 1 столовой ложке введите лимонную, а затем ванильную массу, каждый раз взбивая до однородности. Взвесьте крем и разделите на 14 равных порций.
Смажьте все лепешки. Тогда слегка прижмите грузом и оставьте так на 3-4 часа при комнатной температуре, а затем переставьте в холодильник на половину суток.
Через 12 часов порубите шоколад, добавьте сливки и растопите. Покройте глазурью Спартак и оставьте его на 1 час в холодильнике.