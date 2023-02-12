Не начинайте печь Спартак, пока не узнаете эти нюансы: секреты приготовления от известной хозяйки

Секреты приготовления Спартака с лимонным кремом

"Это один из моих самых любимых пляцков - легендарный Спартак на "миллион коржей". Я поделюсь своим самым вкусным рецептом этого знаменитого шоколадно-медового пляцка и всеми секретами и нюансами его приготовления", - пишет кулинарка.

Леся Кравецкая советует не экономить на продуктах и выбирать только самые качественные для этой выпечки. Ни в коем случае нельзя заменять масло спредом. Шоколад следует брать с высоким содержанием какао бобов, также именно от качества какао зависит, насколько насыщен будет цвет коржей.

Ингредиенты:

Тесто:

140 г меда

10 г соды

3 г разрыхлителя

60 г какао

2 желтка

80 г сливочного масла

130 г сахара

100 мл молока

370-440 г муки

Крем:

600 мл молока

170-200 г сахара

1 пачка (40 г) ванильного пудинга

300 г сливочного масла

Лимонный курд:

110 г сливочного масла

130 г сахара

10 г крахмала

1 яйцо

1 лимон

Глазурь:

100 г черного шоколада с целым лесным орехом

70 мл сливок жирностью 20%

Как приготовить: