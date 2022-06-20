Почему желтеют листья у огурцов и как с этим бороться

Какая причина

В частности, у огурцов, которые недавно посадили на постоянное место, самые низкие листья (не семядольные, а настоящие, идущие за ними) желтеют. Прожилки на листьях сохраняют зеленый цвет, а ткань между ними - с оттенками желтизны.

Основной причиной такого явления есть холод и дефицит питания, вызванный погодными условиями.

Еще одной причиной являются вредители. Белокрылка или паутинный клещ высасывают все соки из огуречных листьев, в результате листья желтеют и погибают. В такой ситуации придется либо опрыскивать грядку "ядом", либо спасать народными средствами.

Важно, если причина заключается в воздействии холода, то нужно сделать подкормку любым комплексным удобрением, которое содержит азот, фосфор и калий примерно в равных количества. Например, можно использовать нитрофоску.

Лучшим лечением всего на свете является профилактика, и пожелтение листьев огурца не исключение. Проще не допустить подобного, чем потом лечить. Поэтому стоит: