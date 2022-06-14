Огурцы, посаженные в конце июня этим хитрым способом, завалят вас урожаем
Обычно огурцы высаживают на огороде в мае, а урожай собирают в июне-июле, но есть хитрый способ, как продлить урожайность до августа. Для этого надо посадить овощи в конце июня, но правильно их подкормить.
Как это сделать - читайте ниже в нашем материале.
Как пишет LifeHаcker, аптечное средство янтарная кислота делает рассаду сильной и выносливой. Использовать средство можно как для прикорневой подкормки, так и для опрыскивания листьев.
Для повышения плодоношения культуры нужно укрепить корневую систему огурцов, что улучшит их приживаемость. Используют подкормку, когда появляются первые всходы.
Как работает янтарная кислота
В продаже средство встречается в виде таблеток, порошка и в капсулах, наполненных гранулами.
Для выращивания огурцов больше подходят таблетки или капсулы, поскольку они содержат меньше синтетических наполнителей. Препарат разрешено применять для обработки всех частей растения. Вещество не накапливается в почве и не изменяет ее состав.
Важно!
При регулярном использовании янтарной кислоты в качестве подкормки для огуречных кустов увеличиваются показатели кислотности почвы. Чтобы нейтрализовать этот эффект, в почву вносят известь, толченый мел, доломитовую муку.
Полезные свойства янтарной кислоты:
- при обработке семян улучшается всхожесть;
- при опрыскивании рассады повышается устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, возбудителям грибковых и вирусных инфекций;
- двукратное опрыскивание взрослых кустов стимулирует созревание плодов;
- замачивание корней сеянцев в водном растворе стимулирует их развитие.
Раствор зависит от способа обработки
Для обработки семян используют водный раствор с концентрацией 0,2%. 2 г янтарной кислоты надо растворить в 100 мл воды. Затем концентрат соединяют с 900 мл подогретой воды. Семена замачивают в полученном растворе на 30 минут. Затем вынимают и просушивают, не промывая.
Для рассады перед посадкой надо концентрация 0,25%. Растворите 2,2 г вещества в 1 л подогретой воды. Полейте рассаду под корень за 1 час до перемещения на постоянное место. Этот раствор также применяют для опрыскивания подросших сеянцев.
После пересаживания рассады раствором концентрации 0,2% поливают почву под огуречным кустами на глубину от 10 до 20 сантиметров. Процедуру проводят 3-4 раза с интервалом в 7 дней.
Для опрыскивания кустов (особенно при неблагоприятной погоде, после длительной засухи) делают раствор 0,2%. Жидкостью опрыскивают кусты со всех сторон, уделяя особое внимание поврежденным частям стеблей и листьев. Процедуру проводят несколько раз каждые 2-3 недели.
После смешивания жидкость используют полностью, поскольку при хранении в разведенном виде янтарная кислота теряет полезные свойства.
При работе с янтарной кислотой надо соблюдать меры предосторожности, защищая открытые участки кожи и слизистые.
Отметим, что в аптеках 80 таблеток янтарной кислоты стоят 35-45 гривен.
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