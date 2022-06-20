Чому жовтіє листя в огірків та як з цим боротися

Яка причина

Зокрема, у огірків, які нещодавно посадили на постійне місце, найнижчі листки (не сім’ядольні, а справжні, що йдуть за ними) жовтіють. Прожилки на листі зберігають зелений колір, а тканина між ними - з відтінками жовтизни.

Основною причиною такого явища є холод та дефіцит живлення, що спричинений погодними умовами.

Ще однією причиною є шкідники. Білокрилка або павутинний кліщ висмоктують всі соки з огіркового листя, в результаті листя жовтіє і гине. В такій ситуації доведеться або обприскувати грядку "отрутою", або рятувати народними засобами.

Важливо, якщо причина полягає у впливі холоду, то потрібно зробити підживлення з будь-яким комплексним добривом, яке містить азот, фосфор та калій приблизно в рівних кількості. Наприклад, можна використати нітрофоску.

Кращим лікуванням всього на світі є профілактика, і пожовтіння листя огірка не виняток. Простіше не допустити подібного, ніж потім лікувати. Тому варто: