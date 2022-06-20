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Чому жовтіє листя в огірків та як з цим боротися

Як правильно доглядати за орігками (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто городники скаржаться на пожовтіння листя огірків. Ігнорувати це не можна, адже чим раніше почати виправляти ситуацію, тим швидше буде вирішено проблему.

Що робити, якщо почало жовтіти нижнє листя - читайте нижче.

Яка причина

Зокрема, у огірків, які нещодавно посадили на постійне місце, найнижчі листки (не сім’ядольні, а справжні, що йдуть за ними) жовтіють. Прожилки на листі зберігають зелений колір, а тканина між ними - з відтінками жовтизни.

Основною причиною такого явища є холод та дефіцит живлення, що спричинений погодними умовами.

Ще однією причиною є шкідники. Білокрилка або павутинний кліщ висмоктують всі соки з огіркового листя, в результаті листя жовтіє і гине. В такій ситуації доведеться або обприскувати грядку "отрутою", або рятувати народними засобами.

Важливо, якщо причина полягає у впливі холоду, то потрібно зробити підживлення з будь-яким комплексним добривом, яке містить азот, фосфор та калій приблизно в рівних кількості. Наприклад, можна використати нітрофоску.

Кращим лікуванням всього на світі є профілактика, і пожовтіння листя огірка не виняток. Простіше не допустити подібного, ніж потім лікувати. Тому варто:

  • Не саджати огірки на одному і тому ж місці з року в рік. Також не можна саджати їх після кабачків або гарбуза;
  • Своєчасно і рясно варто поливати свої огірки;
  • Необхідно проводити підгодівлі органічними або мінеральними добривами;
  • Після появи сходів у фазі 3-4 листочків (а потім через кожні 10 днів) варто обприскати огірки складом: 20 грам господарського мила, 1 літр молока і 30 крапель йоду на 10 літрів води;
  • У червні потрібно пролити огірки розчином соди (1 ст.л. на 10 літрів води). Лужна середовище не до вподоби патогенним грибкам.

Раніше ми повідомляли, кому заборонено їсти огірки.

Також, як посадити огірки в кінці червня, щоб отримати великий урожай.

Окрім того, як зберігати огірки, щоб вони довго залишалися свіжими.

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