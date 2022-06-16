Почему огурец - это уникальный овощ: кому его есть категорически нельзя

Огурец - это овощ, без которого трудно представить себе летние салаты. Этот продукт по-своему уникален. С давних времен его использовали для лечения многих болезней.

Почему этот овощ нужно есть, а кому его стоит избегать рассказала диетолог Светлана Фус.

Почему огурец уникальный

Эксперт рассказала, что это один из немногих овощей, который мы употребляем в пищу незрелым. Его название "агурос" в переводе с греческого означает "незрелый".

Он малокалорийный, в его состав входят разные минеральные вещества, витамины и антиоксиданты. Самое высокое содержание калия, кремния и цинка делает огурцы профилактическим средством по уходу за здоровьем кожи и волос.

Пищевая ценность огурца в первую очередь обусловлена ​​высоким содержанием:

Лютеина и зеаксантина – вещества, которые накапливаются в тканях глаза и обеспечивают эффективную защиту глаз и зрения. В 100 г огурцов содержание этих каротиноидов втрое больше дневной потребности.



Фтостеролы, которые подобны своей структурой на холестерин, а потому замещают его в организме. Таким образом при употреблении огурцов фитостеролы ингибируют всасывание холестерина из пищеварительного тракта. Холестерин лучше выводится из организма и снижается его уровень в крови.

Диетолог поделилась фактами об огурцах (фото: facebook.com/svetlanafus)

Как употреблять и сберегать огурцы

Желательно употреблять огурцы с кожурой – основная масса витаминов и других полезных веществ находится именно там. Но надо быть уверенным в качестве огурцов, ведь в кожуре могут накапливаться вредные вещества.

Огурцы не следует хранить в нарезанном виде. Есть один любопытный факт: в этом незрелом овоще в большом количестве содержится фермент аскорбатоксидаза. Его еще называют "антивитамин С" – потому что он ускоряет окисление витамина С, то есть разрушает его.

Выделение антивитаминного фермента происходит при измельчении огурцов. Поэтому готовьте овощные салаты непосредственно перед едой, чтобы не терять витамин С. Аскорбатоксидаза, правда, есть также в других овощах и фруктах. Ее много в кабачках, цветной капусте и тыкве, меньше в свекле, помидорах, моркови и черной смородине.

Кому нельзя есть огурцы

Не рекомендуется есть огурцы при обострении колита, дискинезии желчевыводящих путей и гастрите, при почечной недостаточности.