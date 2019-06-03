Почему Зеленский не ходит в галстуке: эксперт назвал причину (фото)

Владимира Зеленского часто упрекают, что он нарушает дресс-код на деловых встречах - появляется не в костюмах и галстуках, а в стиле "кэжуал". Украинский дипломат Богдан Яременко в своем блоге объяснил, почему президент выбирает именно такой стиль.

Так, по мнению дипломата, склонность Владимира Зеленского к "повседневному кэжуалу" или даже спортивному стилю, имеет две причины.

Во-первых, президент наследует стиль некоторых мировых лидеров бизнеса, например, Джобс, Цукерберг и тому подобные.

Во-вторых, подобная манера одеваться дает людям определенный посыл: "я - обычный человек".

Зеленский не носит деловой костюм - эксперт назвал причину (фото: president.gov.ua)

Яременко отмечает, что и первое, и второе - не новое в мировой политике. И даже такие серьезные мероприятия, как встречи Большой семерки не проходят без "встреч без галстуков" или даже переодевания в национальные костюмы.

Подобный процесс демократизации внешнего вида, по мнению Яременко, присущ мировой политике в целом, и Украине этого тоже не избежать.

Зеленский не носит деловой костюм - эксперт назвал причину (фото: president.gov.ru)

"Для Владимира Зеленского - это "фишка”, вполне конкретное апеллирование к одному из основных мессиджей его избирательной кампании - "я не такой, как старые, я другой, я доступен, я простой, я человечный, я не признаю искусственных барьеров между собой и согражданами", - пишет Яременко.

К тому же, по словам дипломата, президент имеет свой стиль и ему подходит та одежда, которую он выбирает.

Также Яременко отмечает, что Зеленский вполне понимает рамки - где надо, а где не надо костюм и галстук. Так, во время инаугурации или на встречи с Эммануилом Макроном президент был одет в деловой костюм с галстуком.

Зеленский не носит деловой костюм - эксперт назвал причину (фото: УНИАН)

Однако во время встречи с министрами иностранных дел Германии и Франции Владимир Зеленскький таки допустил прокол, - признает Яременко.

Напомним, на встрече с дипломатами президент Украины был одет в рубашку без галстука и пиджака, а гости - "при всем параде".

Дипломат пишет, что в том случае "протокольная проблема" имела место, ведь целью дипломатического протокола является создание таких обстоятельствах общения, которые бы обеспечили уважение и равенство сторон.

Зеленский не носит деловой костюм - эксперт назвал причину (фото: president.gov.ua)

"Минимум - иностранные гости должны быть предупреждены, какой стиль одежды выберет украинский президент, и иметь возможность или право адаптироваться к ситуации", - пишет Яременко.

Особенно не стоит, по мнению дипломата, практиковать правила кэжуал дресс-кода с представителями консервативных государств или монархий. Однако во время встреч с политиками и чиновниками из Европы и Северной Америки такое вполне возможно.

Зеленский не носит деловой костюм - эксперт назвал причину (фото: president.gov.ru)

"Проблема в том, что служба протокола президента пока не адаптировалась к политическому моменту, стилю и требованиям нового хозяина Банковой", - пишет Яременко.

Зеленский не носит деловой костюм - эксперт назвал причину (фото: УНИАН)

К слову, у Зеленского назвали победителя конкурса на пресс-секретаря. Им стала 32-летняя журналистка Юлия Мендель родом из Херсона, которая ранее работала а телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интер".

Как сообщалось ранее, назначение президентом Зеленским Руслана Хомчака начальником Генерального штаба вместо Виктора Муженко вызвало в сети настоящий ажиотаж.

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