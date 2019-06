Спикером Зеленского стала 32-летняя скандальная журналистка: что о ней известно (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

У Зеленского назвали победителя конкурса на пресс-секретаря. Ею стала Юлия Мендель

Юлия Мендель выиграла конкурс на должность пресс-секретаря президента Владимира Зеленского, объявленного 30 апреля. Об этом 3 июня сообщили на Facebook-странице команды Зеленского.

Основным претендентам Зеленский и члены команды из АПУ устроили импровизированную пресс-конференцию с неожиданными вопросами, на котором оценивали понимание политического контекста в Украине и мире, стрессоустойчивость, мировозрение, чувство юмора и быстроту реакции.

32-летняя столичная журналистка родом из Херсона раньше работала а телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интер".

Фото: Юлия Мендель и Владимир Зеленский (Юлия Мендель, Facebook)

Несколько лет как журналист сотрудничает с The New York Times. Писала для украинского Forbes и американского Politico. Была координатором по вопросам медиа представительства Всемирного банка в Украине.

Ее фамилия фигурировала в ряде громких скандалов. В 2016-м она рассказала в сети о сексуальных домогательствах со стороны незнакомого мужчины, и пост журналистки в Facebook вызвал бурную дискуссию о том, стоит ли о таких случаях рассказывать публично.

Скриншот (facebook.com/dzindzia)

В 2018 году журналисты сообщали о том, что Мендель вместе с российским корреспондентм New York Times выступила источником для написания противоречивой статьи о коррупции в украинской армии.

Как рассказала журналистка издания theBabel Мария Жартовская, которая также пробовала свои силы в отборе, Юлия Мендель в колонке для сайта ТСН писала о переломном моменте в собственной карьере в 2016 году - поездке на тренинг для журналистов в Йельский университет в Штатах.

Юлия Мендель (facebook.com/Iuliia Mendel)

В 2015 году она по программе Международного института прессы вместе с еще 9 журналистами из разных стран побывали в редакциях главных американских медиа: The Wall Street Journal, The New York Times, CNN.

В сети на Facebook-странице Мендель можно среди друзей увидеть заместителя главы АПУ Юрия Костюкова, который ранее был сценаристом "Студии Квартал-95", а также технолога Никиту Потураева, который консультировал "ЗеКоманду" на президентских выборах 2019.

Юлия Мендель и Лех Валенса (facebook.com/Iuliia Mendel)

Как сообщалось ранее, назначение президентом Зеленским Руслана Хомчака начальником Генерального штаба вместо Виктора Муженко вызвало в сети настоящий ажиотаж.

Также мы писали о том, что президент Зеленский вернул Леонида Кучму в контактную группу и назначил ее главой. Также президент назвал дату встречи минской группы - 5 июня.