Что делать, чтобы помидоры в банке не трескались: эти хитрости помогут решить проблему
Вкусные и сочные томаты из баночки - самое любимое блюдо всех. Однако, при консервации хозяйки часто сталкиваются с одной проблемой. В частности, в банке плоды трескаются.
Как засолить помидоры, чтобы они не треснули - читайте ниже.
Так, от трещин защитить может одна простая процедура. Перед тем, как отправлять овощ в банку, туда нужно залить горячий маринад и оставить его на некоторое время.
Кроме этого, маринад/рассол нужно заливать и выливать из банок постепенно и в несколько этапов. Желательно, чтобы с каждым разом рассол был горячее предыдущего.
Другой способ - это попрокалывать томаты перед консервацией. Это желательно делать зубочисткой в месте, где находится плодоножка. Благодаря этому снизится напряжение пленки томатов. Важно, что прокол должен быть достаточно глубоким.
Как правильно консервировать помидоры (freepik)
Почему помидоры в банках взрываются
Отметим, даже если соблюдены все меры чистоты и стерилизации, возможной причиной помутнения рассола или маринада есть плохо закатаны банки.
В них может попасть воздух и дать начало процессу, который в дальнейшем приводит к тому, что банки могут "взрываться". Чтобы убедиться, что банки хорошо и герметично закатаны, их ставят вверх дном на сутки, когда укрывают одеялом, продолжая, таким образом, процесс медленной стерилизации.
Как известно, консервировать или мариновать можно разные помидоры, и зеленые, и красные, и большие, и маленькие. Однако, необходимо:
- соблюдать рецептуру и пропорции в зависимости от того, какой вид или сорт помидоров заготавливают на зиму;
- выбирать свежие плоды;
- тщательно соблюдать правила чистоты во время процесса консервирования, в том числе чистоты рук;
- соблюдать правила стерилизации, в том числе и после закатывания банок;
- стоит проводить выдерживание банок с готовым продуктом до того, как оставить их на зимнее хранение.
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