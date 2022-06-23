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Чому вибухають банки з консервацією: основні причини

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Четвер 23 червня 2022 21:45
Чому вибухають банки з консервацією: основні причини Чому вибухає консервація (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У кожної господині хоч б раз вибухали банки із зимовими заготовками. Це призведе до зіпсування продукту і даремно витраченого часу та сил.

Чому вибухає консервація - читайте нижче.

Це обов’язково станеться з вашими заготовками, якщо овочі, фрукти або ягоди були погано вимиті. Усі інгредієнти промивають як мінімум у трьох водах, після чого обрізають хвостики та все зайве.

Також листочки та інші добавки повинні бути також чистими та свіжими.

Окрім того, овочі, фрукти та ягоди повинні бути без дефектів та ознак псування. Навіть якщо просто обрізати зіпсований шматок, розраховувати на успіх не варто.

Важливо брати той урожай, який тільки зібрали з грядок.

Чому вибухають банки з консервацією: основні причиниПричини, через які вибухає консервація (freepik)

Інша причина - погано закатані кришки. Потрібно простежити, щоб від основи кришки не піднімалися бульбашки повітря, а краї кришки щільно прилягали до банки. Також на шийці банки не повинно бути подряпин, вм’ятин, сколів та інших пошкоджень.

До того ж рецептура повинна дотримуватися з повною строгістю. Будь-який відступ від рецепта може стати причиною псування продукту.

Використовувати потрібно сіль великого помелу і, обов’язково, кам’яну. Інші види не підходять, адже вони призведуть до того, що заготовки стають каламутними.

До того ж не можна забувати про ретельну стерилізацію банок.

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Також ми писали, що робити, щоб помідори в банці не тріскалися.

Окрім того, який спосіб допоможе швидко підготувати банки для закруток.

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