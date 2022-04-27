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Вот почему выпадают волосы. Врачи выяснили причины

Фото: Вот почему на самом деле выпадают волосы (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Выпадение волос - физиологический процесс, и в норме, когда определенное количество утраченных волос заменяется новым, отросшими. Однако иногда происходит сбой, причины которого могут быть разными. Врачи выяснили, какие они.

Об этом пишет Zdorovia.com

Эксперты говорят, что в день у человека выпадает около 100 волосков. И это незаметно. Если же на расческе или подушке остаются копны волос, стоит задуматься.

Какие факторы провоцируют выпадение

Это может быть сезонность: весной и осенью волосы могут выпадать интенсивнее. Если же процесс выпадения волос затянулся, тогда стоит задуматься и поискать другую причину.

Часто причиной выпадения волос может быть нервный стресс. При потрясениях вырабатывается гормон стресса кортизол, что может спровоцировать потерю волосяного покрова.

Привести к потере волос могут острые дефициты витаминов и минералов. Ведь для полноценного функционирования организму нужны не только белки, жиры и углеводы, но также витамин D, железо, магний, цинк и медь.

Длительная болезнь, связанные с ней прием антибиотиков, гормональных препаратов могут стать причиной выпадения. Сюда же относятся и нарушения в работе эндокринной системы, гормональные сбои.

Иногда проблема локальная. Например, себорея, дерматит, псориаз, грибковые заболевания, из-за которых можно потерять волосы.

Ранее врач назвала древнейшее средство против выпадения волос, которое есть на каждой кухне.

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