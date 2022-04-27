Ось чому насправді випадає волосся. Лікарі з'ясували причини

Експерти кажуть, що на день у людини випадає близько 100 волосин. І це непомітно. Якщо ж на гребінці чи подушці лишаються копни волосся, варто задуматися.

Які фактори провокують випадіння

Це може бути сезонність: навесні та восени волосся може випадати інтенсивніше. Якщо ж процес випадання волосся затягнувся, тоді варто задуматись і пошукати іншу причину.

Часто причиною випадіння волосся може бути нервовий стрес. При потрясіннях виробляється гормон стресу кортизол, що може спровокувати втрату волосяного покрову.

Призвести до втрати волосся можуть гострі дефіцити вітамінів та мінералів. Адже для повноцінного функціонування організму потрібні не тільки білки, жири та вуглеводи, але також вітамін D, залізо, магній, цинк та мідь.

Тривала хвороба, пов'язані з нею прийом антибіотиків, гормональних препаратів можуть стати причиною випадіння. Сюди ж відносяться й порушення у роботі ендокринної системи, гормональні збої.

Іноді проблема локальна. Наприклад, себорея, дерматит, псоріаз, грибкові захворювання, через які можна втратити волосся.