Почему по утрам сильно болит голова: медики перечислили все причины

Врачи рекомендуют обязательно пройти обследование, если у вас частые головные боли по утрам и нет никаких видимых для этого причин. Правильный диагноз и лечение помогут вам избежать этого неприятного явления и не пропустить первые симптомы серьезной болезни.

Стресс

Постоянная эмоциональная нагрузка, напряжение, отсутствие полноценного отдыха – все это приводит к хроническому стрессу. А это чревато не только головными болями по утрам, а и другими проблемами со здоровьем. Когда вы отдыхаете, уровень гормонов стресса падает и происходит быстрое высвобождение нейротрансмиттеров - химических посредников мозга. Они сигнализируют вам о том, что нужно расслабиться. Кровеносные сосуды сужаются, а потом снова расширяются и это вызывает головную боль.

Обезвоживание

Последите за вашим водным балансом. Возможно, вам не хватает жидкости и по ночам организм обезвоживается, что и приводит к утренним головным болям. Медики рекомендуют выпивать от шести до восьми стаканов воды ежедневно.

Скрежетание зубами

Эта ночная привычка может быть причиной того, что вы просыпаетесь с головной болью. Скрежетание зубами и сжатие челюстей могут быть вызваны стрессом или беспокойством. Многие люди даже не подозревают, что по ночам с ними такое происходит.

Алкоголь

Самая простая причина, которая могла бы объяснить ваши головные боли по утрам. Похмелье – это процесс, при котором вы просыпаетесь с сильной головной болью. И тут может быть совокупность факторов – алкогольное отравление, обезвоживание. Помогут в таких случаях обезболивающие препараты, большое количество жидкости и дополнительные лекарства для восстановления электролитов.

Пищевые триггеры

Еда, как ни странно, может оказаться причиной головных болей по утрам. Некоторые продукты даже могут спровоцировать приступ мигрени. Что советуют исключить медики из рациона по вечерам: