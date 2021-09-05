Чому вранці сильно болить голова: медики перерахували всі причини

Лікарі рекомендують обов'язково пройти обстеження, якщо у вас часті головні болі вранці й немає ніяких видимих для цього причин. Правильний діагноз і лікування допоможуть вам уникнути цього неприємного явища і не пропустити перші симптоми серйозної хвороби.

Стрес

Постійне емоційне навантаження, напруга, відсутність повноцінного відпочинку – все це призводить до хронічного стресу. А це загрожує не тільки головними болями вранці, а й іншими проблемами зі здоров'ям. Коли ви відпочиваєте, рівень гормонів стресу падає і відбувається швидке вивільнення нейротрансмітерів - хімічних посередників мозку. Вони сигналізують вам про те, що потрібно розслабитися. Кровоносні судини звужуються, а потім знову розширюються і це викликає головний біль.

Зневоднення

Слідкуйте за вашим водним балансом. Можливо, вам не вистачає рідини й ночами організм зневоднюється, що і призводить до ранкових головних болів. Медики рекомендують випивати від шести до восьми склянок води щодня.

Скреготіння зубами

Ця нічна звичка може бути причиною того, що ви прокидаєтеся з головним болем. Скреготіння зубами та стиснення щелеп можуть бути викликані стресом або занепокоєнням. Багато людей навіть не підозрюють, що ночами з ними таке відбувається.

Алкоголь

Найпростіша причина, яка могла б пояснити ваші головні болі вранці. Похмілля - це процес, при якому ви прокидаєтеся з сильним головним болем. І тут може бути сукупність факторів – алкогольне отруєння, зневоднення. Допоможуть в таких випадках знеболювальні препарати, велика кількість рідини та додаткові ліки для відновлення електролітів.

Харчові тригери

Їжа, як не дивно, може виявитися причиною головних болів вранці. Деякі продукти навіть можуть спровокувати напад мігрені. Що радять виключити медики з раціону вечорами: