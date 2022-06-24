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Почему по утрам болит голова: врач назвала пять неочевидных причин

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Пятница 24 июня 2022 10:29
Почему по утрам болит голова: врач назвала пять неочевидных причин Фото: Врач назвала причины головной боли по утрам (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Головная боль по утрам преследуют многих людей. И существует несколько тайных причин, которые приводят к недомоганию по утрам.

Как рассказала врач Ольга Глинская, головная боль обычно возникает между 4 и 9 часами утра и имеет свои причины. Об этом она написала в Instagram.

Недосыпание

По данным американских исследователей, головная боль из-за сна может появиться, если человек спит менее 6 часов или больше 8,5 часа.

При нехватке сна организм получает стресс, быстро утомляется и не получает необходимой дозы серотонина и мелатонина.

Сон более 10 часов

Чаще всего головная боль возникает в период с 4 до 9 утра. Это связано с тем, что именно утром в большом количестве высвобождается адреналин, который влияет на колебание тонуса сосудов.

Апное во сне

Апное - это временное прекращение дыхательных движений, которое влечет за собой головную боль - из-за нехватки кислорода и повышения артериального давления.

Слишком много кофе

Важно не только пить кофе в умеренном количестве, но и употреблять этот напиток в определенное время. Если сменить привычный график или перестать пить кофе - это приведет к головной боли.

Бруксизм

Бруксизм - скрипение зубами ночью. Этот процесс вызывает напряжение в височно-нижнечелюстном суставе, который соединяет нижнюю челюсть с основанием черепа.

А еще этот процесс может влиять на изменения в положении челюсти. Все это приводит к напряжению и становится причиной головной боли.

"Для того, чтобы избавиться от утренней головной боли, нужно найти причину ее возникновения и постараться от нее избавиться. Очень часто достаточно просто скорректировать ваш режим дня, и головная боль станет не так часто портить вашу жизнь и снижать работоспособность", - говорит врач Ольга Глинская.

Кстати, ранее мы писали о том, как быстро уснуть в условиях постоянной тревоги.

А еще рассказывали о том, какие признаки укажут на то, что эту шаурму покупать не стоит.

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