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Как не отравиться шаурмой в жару: в Киеве уже есть первые жертвы

Новина українською →
Понедельник 20 июня 2022 18:29
Как не отравиться шаурмой в жару: в Киеве уже есть первые жертвы Фото: Отравление шаурмой летом (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Шаурма ежегодно становится причиной отравления многих людей. Эту популярную уличную еду продают во многих точках и летом ее употреблять очень опасно. В Киеве зафиксировали уже первые случаи отравления.

Как не отравиться шаурмой и на что нужно обращать внимание - читайте в материале ниже.

По данным Госпродпотребслужбы, в Киеве 19 июня было зарегистрировано 20 случаев острой кишечной инфекции. У одного пострадавшего обнаружили Salmonella Enteritidis.

Оказалось, что все пострадавшие полакомились шаурмой в Дарницком районе. В указанной точке продукты хранились и готовились в антисанитарных условиях.

Как не отравиться шаурмой летом

Определить по вкусу некачественные или зараженные продукты чаще всего невозможно. Обычно человек покупает сочную и горячую шаурму, с приятным запахом и быстро ее съедает. А к вечеру или на следующее утро появляются симптомы отравления.

Но есть несколько факторов, которые могут указывать на то, что в данной точке готовят качественную еду:

1. Обратите внимание на торговую точку - если это МАФ, который появился буквально вчера, то не стоит там покупать еду.

2. Все ингредиенты хранятся только в холодильнике - овощи, мясо, соусы. Если соусы стоят на жаре весь день - этого будет достаточно для отравления.

3. В киоске должна быть проточная вода, а у повара - специальная униформа, перчатки, волосы собраны под шапочкой.

4. А еще у продавца и повара должна быть обязательно медицинская книжка.

5. У покупателя должны быть чистые руки перед употреблением еды, так как и этот фактор имеет важную роль.

Но и это - не гарантия. Дело в том, что под воздействием высокой температуры все ингредиенты очень быстро портятся, а значит - образовывается идеальная среда для быстрого размножения бактерий. А еще в уличной еде летом часто бывает сальмонелла.

И поэтому самый лучший способ уберечь себя от отравления - не рисковать. Если очень хочется полакомиться шаурмой - сделайте ее дома самостоятельно.

Первые симптомы отравления:

  • Тошнота
  • Рвота
  • Диарея
  • Повышение температуры
  • Головная боль
  • Боль в животе

При появлении этих симптомов нужно немедленно обратиться к врачу, пройти обследование и получить лечение.

Кстати, ранее мы писали, что категорически нельзя делать при признаках пищевого отравления.

А еще мы рассказывали о том, какие продукты в жару являются самыми опасными.

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