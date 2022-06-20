Как быстро заснуть в условиях постоянной тревоги: советы психолога
Война - большой стресс для каждого украинца. Часто состояние тревоги не покидает людей, когда нужно мыслить критически и быть в состоянии принимать решения. Также важно регулярно спать.
Как заснуть, когда тревога не покидает человека, сообщили в Telegram-канале Психологическая поддержка.
Как заснуть в состоянии тревоги
Психолога Виктория Горбунова назвала несколько способов, которые помогут справиться с постоянной тревогой и хорошо отдохнуть:
- Обустройте удобное место для сна. Это стоит сделать в самом безопасном доступном укрытии;
- Возьмите теплые вещи (спальные мешки, одеяла, теплою одежду). Для детей также важно взять игрушки;
- Максимальная звукоизоляция. Не игнорируйте беруши;
- Обнимайтесь. Эксперт говорит, что это поможет согреться и уменьшит тревогу. Детей нужно прижимать к себе и напевать колыбельные;
- Минимум новости. Выберите два-три источника, из которых вы получаете новости и проверяйте информацию в фиксированный промежуток времени;
- Используйте для сна все промежутки времени. Старайтесь заснуть не только ночью, но и в любые доступные периоды днем.
Как побороть стресс
Выпейте успокоительные препараты
Принимать любые лекарства без назначения врача опасно, но в экстремальной ситуации выбора может не быть. Можно выпить травяной успокаивающий чай или специальные медицинские препараты. Также нельзя превышать указанную в инструкции дозировку.
Ограничьте круг общения
В частности, если у вас есть знакомые с другими взглядами на войну, с которыми вы постоянно спорите, то лучше на время прервать общение.
Также следующие упражнения помогут успокоиться:
- Потрите большими пальцами фаланги и подушечки пальцев на руках. Нужно медленно размять каждый палец. Затем помассируйте область на ладони под большим пальцем. Это поможет быстро успокоиться;
- Напрягите все мышцы тела на руках и ногах, спине, животе, шее. Задержитесь на 5 секунд, затем расслабьте тело. Затем поочередно расслабляйте и напрягайте различные группы мышц. Это упражнение можно делать перед сном.
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