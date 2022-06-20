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Как быстро заснуть в условиях постоянной тревоги: советы психолога

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Понедельник 20 июня 2022 20:20
Как быстро заснуть в условиях постоянной тревоги: советы психолога Как заснуть в состоянии тревоги (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Война - большой стресс для каждого украинца. Часто состояние тревоги не покидает людей, когда нужно мыслить критически и быть в состоянии принимать решения. Также важно регулярно спать.

Как заснуть, когда тревога не покидает человека, сообщили в Telegram-канале Психологическая поддержка.

Как заснуть в состоянии тревоги

Психолога Виктория Горбунова назвала несколько способов, которые помогут справиться с постоянной тревогой и хорошо отдохнуть:

  • Обустройте удобное место для сна. Это стоит сделать в самом безопасном доступном укрытии;
  • Возьмите теплые вещи (спальные мешки, одеяла, теплою одежду). Для детей также важно взять игрушки;
  • Максимальная звукоизоляция. Не игнорируйте беруши;
  • Обнимайтесь. Эксперт говорит, что это поможет согреться и уменьшит тревогу. Детей нужно прижимать к себе и напевать колыбельные;
  • Минимум новости. Выберите два-три источника, из которых вы получаете новости и проверяйте информацию в фиксированный промежуток времени;
  • Используйте для сна все промежутки времени. Старайтесь заснуть не только ночью, но и в любые доступные периоды днем.

Как побороть стресс

Выпейте успокоительные препараты

Принимать любые лекарства без назначения врача опасно, но в экстремальной ситуации выбора может не быть. Можно выпить травяной успокаивающий чай или специальные медицинские препараты. Также нельзя превышать указанную в инструкции дозировку.

Ограничьте круг общения

В частности, если у вас есть знакомые с другими взглядами на войну, с которыми вы постоянно спорите, то лучше на время прервать общение.

Также следующие упражнения помогут успокоиться:

  • Потрите большими пальцами фаланги и подушечки пальцев на руках. Нужно медленно размять каждый палец. Затем помассируйте область на ладони под большим пальцем. Это поможет быстро успокоиться;
  • Напрягите все мышцы тела на руках и ногах, спине, животе, шее. Задержитесь на 5 секунд, затем расслабьте тело. Затем поочередно расслабляйте и напрягайте различные группы мышц. Это упражнение можно делать перед сном.

Ранее мы сообщали, как помочь ребенку, если ему страшно.

Также, почему человек заедает стресс и как избавиться от этой вредной привычки.

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