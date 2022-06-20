Как быстро заснуть в условиях постоянной тревоги: советы психолога

Война - большой стресс для каждого украинца. Часто состояние тревоги не покидает людей, когда нужно мыслить критически и быть в состоянии принимать решения. Также важно регулярно спать.

Как заснуть, когда тревога не покидает человека, сообщили в Telegram -канале Психологическая поддержка.

Как заснуть в состоянии тревоги

Психолога Виктория Горбунова назвала несколько способов, которые помогут справиться с постоянной тревогой и хорошо отдохнуть:

Обустройте удобное место для сна . Это стоит сделать в самом безопасном доступном укрытии;

. Это стоит сделать в самом безопасном доступном укрытии; Возьмите теплые вещи (спальные мешки, одеяла, теплою одежду). Для детей также важно взять игрушки;

(спальные мешки, одеяла, теплою одежду). Для детей также важно взять игрушки; Максимальная звукоизоляция . Не игнорируйте беруши;

. Не игнорируйте беруши; Обнимайтесь . Эксперт говорит, что это поможет согреться и уменьшит тревогу. Детей нужно прижимать к себе и напевать колыбельные;

. Эксперт говорит, что это поможет согреться и уменьшит тревогу. Детей нужно прижимать к себе и напевать колыбельные; Минимум новости . Выберите два-три источника, из которых вы получаете новости и проверяйте информацию в фиксированный промежуток времени;

. Выберите два-три источника, из которых вы получаете новости и проверяйте информацию в фиксированный промежуток времени; Используйте для сна все промежутки времени. Старайтесь заснуть не только ночью, но и в любые доступные периоды днем.

Как побороть стресс

Выпейте успокоительные препараты

Принимать любые лекарства без назначения врача опасно, но в экстремальной ситуации выбора может не быть. Можно выпить травяной успокаивающий чай или специальные медицинские препараты. Также нельзя превышать указанную в инструкции дозировку.

Ограничьте круг общения

В частности, если у вас есть знакомые с другими взглядами на войну, с которыми вы постоянно спорите, то лучше на время прервать общение.

Также следующие упражнения помогут успокоиться: