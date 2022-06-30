Почему укроп желтеет прямо на грядке и что с этим делать

Почему укроп плохо растет

Почва

Одним из условий хорошего урожая укропа является нейтральный грунт. Если укроп плохо растет, а его листья начали менять свой цвет, то сразу нужно проверить почву, чтобы определить его кислотность.

Пожелтение листьев укропа связано с кислыми почвами, покраснение - со щелочными. Опытные огородники почвы раскисляют золой.

Полив

В частности, чрезмерный полив, как и засуха, скажется на том, что укроп начнет желтеть. Важно помнить, что о недостаточном поливе будут свидетельствовать свернутые в трубочку листья. А чрезмерное увлажнение вызовет загнивание корневой системы, растение заболеет и погибнет.

Вредители

Укроп пострадает и пожелтеет от нашествия опасных вредителей. Тля за несколько дней может сильно повредить укроп, поэтому его листья начнут желтеть.

Воздействие солнечных лучей

Укроп - растение светолюбивое. Однако, в жаркую погоду прямые солнечные лучи оказывает негативное влияние на него. Поэтому листья могут начать желтеть, скручиваться, сохнуть и пропадать. Чтобы избежать проблемы и получить сочную зелень в жаркие дни, грядки затемняют агроволокном.

Густота посадки

Семена высевают в рядах на расстоянии 1-2 см друг от друга. Если посадка будет гуще, молодые побеги вытянутся, станут тонкими и слабыми. Нижние листья начнут желтеть, краснеть и засохнут.

Добавим, что соблюдение правил агротехники поможет получить обильный урожай и не навредит здоровью.