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Кому опасно есть зелень: петрушку, укроп, шпинат и лук

Новина українською →
Вторник 31 мая 2022 22:02
Кому опасно есть зелень: петрушку, укроп, шпинат и лук Фото: Кому категорически нельзя есть зелень (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Зелень очень полезна для здоровья и многие люди стараются ее употреблять не только в весенне-летний сезон, а и зимой. Однако у зелени есть еще и противопоказания.

Кому категорически нельзя употреблять зелень - читайте ниже.

В зелени содержится витамин К, большое количество аскорбиновой кислоты, витамины группы А и В. А еще в зелени содержатся пищевые волокна, которые замедляют всасывание жидкостей, холестерина и углеводов.

Употребление зелени и сырых продуктов с высоким содержанием витамина К противопоказано людям с заболеванием желудка, так как это приводит к раздражению желудочно-кишечного тракта и вызывает раздражение.

Также не стоит рисковать людям с аллергическими реакциями, так как зелень может вызвать реакцию организма. Употребление петрушки или зеленого лука может спровоцировать тяжелую аллергическую реакцию.

Не рекомендуется зелень людям с пищевой непереносимостью. Кстати, через полгода такая непереносимость может исчезнуть и небольшое количество зелени можно вернуть в рацион.

Нельзя есть зелень с высоким содержанием витамина С людям с гастритом, язвой желудка, панкреатитом, мочекаменной болезнью - реакция будет печальная.

Врачи рекомендуют с осторожностью и в небольшом количестве есть зелень беременным, так как это может привести к повышенному возбуждению плода. Как вариант - зелень можно обработать термически. При этом все необходимые витамины и полезные вещества остаются.

Рукколу, щавель, зеленый лук - не стоит употреблять аллергикам, а также людям с индивидуальной непереносимостью. Щавелевая кислота может спровоцировать не только спазмы и отеки, а еще и спровоцировать возникновение камней в почках.

Петрушку не стоит употреблять людям с заболеванием почек и мочевого пузыря, так как эта трава обладает мочегонным эффектом. И нельзя петрушку беременным - она приводит в напряжение мышцы матки.

Кинзу и сельдерей диетологи не советуют людям с проблемами сердечно-сосудистой системы. Эта зелень богата витамином К, который повышает свертываемость крови.

Укроп нельзя есть тем, кто страдает от пониженного давления. А большое количество укропа может вызвать головокружение, слабость и тошноту.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали самый вредный чай.

А также мы рассказывали о том, кому нельзя есть редис.

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