Почему не удается прорастить авокадо из косточки: ошибка, которая все портит

Вырастить авокадо из косточки - эксперимент, на который решалось много людей. Однако часто вместо ростка и зеленого кустика ждало разочарование. Как же правильно это сделать, и каких ошибок надо избегать?

Об этом читайте ниже в нашем материале.

Как нельзя делать

Как пишет Prostoway, плод авокадо, из которого вы взяли косточку "для развода", должен быть полностью здоровым и спелым.

Кроме того, вынимать косточку надо очень осторожно, чтобы не повредить внешнюю коричневую оболочку. Тогда ростка ждать не стоит.

Возьмите косточку так, чтобы она смотрела узкой частью вверх. Проткните ее несколькими зубочистками и разместите над емкостью с водой так, чтобы нижняя часть была погружена в жидкость. После этого поставьте емкость на подоконнике.

Меняйте воду раз в пять дней. Если вы все сделаете правильно, ростки появятся в течение четырех недель.

Это должно выглядеть примерно так:

Почему авокадо так полезен

Авокадо - самый жирный фрукт, который богат пищевыми волокнами. Они набухают в воде, что увеличивает ощущение сытости и препятствует усвоению жира и калорий.

В нем содержится большое количество легкоусвояемых мононенасыщенных жиров и в то же время отсутствует холестерин.

Авокадо содержит: