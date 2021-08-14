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Почему участились экстремальные погодные условия: в NASA назвали главные причины

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Суббота 14 августа 2021 18:15
Почему участились экстремальные погодные условия: в NASA назвали главные причины Почему увеличились экстремальные погодные условия (фото: wikipedia org User Justin1569)
Автор: Тетяна Самарук

Ученые объяснили, какие условия усугубляют экспериментальные погодные явления. Также рассказали, почему стал намного лучше виден "человеческий след" в каждой природной катастрофе.

Это исследовал ученый-физик института космических исследований имени Годдарда NASA Алекс Руан, пишет издание The Verge,

Так, исследователь Руан является одним из авторов доклада ООН по физике изменения климата. В частности в докладе есть много изменений экстремальных погодных условий связываются с более интенсивным круговоротом воды.

Как рассказал исследователь, воздух быстрее вытягивает влагу из океанов и суши. Оно переносит больше влаги с места на место по планете. Однако, когда идет дождь, то может просто лить стеной. С повышением температуры общее количество влаги, которую пытается удерживать воздух, увеличивается.

Кроме того, воздух может быстрее всосать больше влаги из земли. Таким образом, одно и то же явление приводит как к более интенсивным дождям, наводнениям и осадкам, так и к более суровым засухам, когда они случаются.

В частности, такой переход от чрезвычайно влажных к засушливым условиям может создавать неприятности для жизнедеятельности людей и наносить ущерб экосистемам.

В отчете ООН показана связь между человеческой деятельностью и такими погодными явлениями. Важным уточнением является то, что исследователи используют записи наблюдений и специальные модели, чтобы посмотреть, каковы были условия к существенному человеческому влиянию – промышленной революции.

Очевидно, что люди создают более опасные погодные явления, когда сжигают ископаемое топливо и выбрасывая в атмосферу парниковые газы, нагревают планету.

Ранее мы сообщали, что жителей половины областей Украины предупредили о чрезвычайной пожарную опасность.

Также в Украине на выходные объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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