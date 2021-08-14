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В Украине на выходные объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

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Суббота 14 августа 2021 08:48
В Украине на выходные объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности Фото: в Украине объявили пожарную опасность (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Украине на выходные объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Преимущественно предупреждение касается северных и восточных областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В течение 14-16 июля чрезвычайная пожарная опасность удержится в Харьковской, Луганской, Киевской, Сумской, Полтавской.

Кроме того, 14 августа - в Черниговской, а 15 августа - в Ровенской и Винницкой.

Также синоптики предупреждают, что 16 августа в северных, центральных, Харьковской, Луганской и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Чрезвычайная пожарная опасность - это угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды

В Украине на выходные объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

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